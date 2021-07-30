Drager показав максимум: у Луцьку затримали водія-порушника

Вчора, 7 листопада, затримали водія-порушника на вулиці Богдана Хмельницького у Луцьку.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Прибувши на місце події інспектори виявили автомобіль марки Mercedes за кермом, якого перебував 35-річний керманич.Зі слів пасажирки автомобіля Mercedes, її чоловіку за кермом стало зле, оскільки в нього нещодавно був інсульт та він приймає лікарські засоби. Зараз його стан погіршується і він потребує медичної допомоги.На місце пригоди прибула карета екстреної медичної допомоги.Проте під час спілкування у чоловіка помітили ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти огляд на стан сп’яніння. Результат огляду за допомогою приладу Drager показав максимум, а це понад 5 проміле.На правопорушника патрульні склали протокол за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші адміністративні матеріали згідно з вчиненими правопорушеннями.