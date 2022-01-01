Що робити лучанам, якщо зникло опалення

Що робити лучанам, якщо зникло опалення
Останнім часом Росія вдається до терору нашої країни, завдаючи ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Через це населення відчуває перебої з електро- та водопостачанням. З настанням холодів громадяни починають збільшувати використання пристроїв для обігріву приміщень, що призводить до перевантаження енергосистеми і, відповідно, до аварійних відключень.

Тому у Луцькраді порадили, як діяти у випадку відсутності опалення.

У випадку відсутності опалення приміщення:
1. Оберіть одне приміщення в оселі для обігріву (облаштуйте там спальне місце).
2. Щільно закрийте вікна шторами, жалюзі, ролетами.
3. Увімкніть додаткові джерела тепла (однак не більше одного джерела, бо може не витримати мережа).
4. Пийте та їжте гаряче.
5. Дізнайтесь розміщення пунктів обігріву.
6. Переїдьте до родичів або знайомих, у яких є опалення.
Що робити лучанам, якщо зникло опалення

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: опалення, поради, що робити
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Деталі іранських безпілотників виготовили після повномасштабного вторгнення Росії, – розвідка
Сьогодні, 12:45
У Ковелі чоловік запускав салюти
Сьогодні, 12:31
Що робити лучанам, якщо зникло опалення
Сьогодні, 12:20
Україна повернула тіла 38 полеглих Героїв
Сьогодні, 12:00
Drager показав максимум: у Луцьку затримали водія-порушника
Сьогодні, 11:50
Схожі новини
Що робити, щоб не залишитися без зв’язку Що робити, щоб не залишитися без зв’язку
10 жовтень, 13:00
Що робити у разі радіаційної аварії на Запорізькій АЕС Що робити у разі радіаційної аварії на Запорізькій АЕС
19 серпень, 13:20
Як допомогти собі під час панічної атаки: поради від МОЗ Як допомогти собі під час панічної атаки: поради від МОЗ
19 січень, 16:49
Що робити, якщо поруч знепритомніла людина: пояснення волинського лікаря. ВІДЕО Що робити, якщо поруч знепритомніла людина: пояснення волинського лікаря. ВІДЕО
19 січень, 12:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Експорт і імпорт через Волинську митницю: які товари перевозили у першому півріччі
Сьогодні, 13:26
 0
Як родичі безвісти зниклих можуть отримати пенсію та пільги
Сьогодні, 13:13
 0
Зеленський візьме участь у саміті лідерів G20
Сьогодні, 13:00
 0
Деталі іранських безпілотників виготовили після повномасштабного вторгнення Росії, – розвідка
Сьогодні, 12:45
 0
У Ковелі чоловік запускав салюти
Сьогодні, 12:31
 0
Медіа
відео
1/8