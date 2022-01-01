Що робити лучанам, якщо зникло опалення





Тому у Луцькраді



У випадку відсутності опалення приміщення:

1. Оберіть одне приміщення в оселі для обігріву (облаштуйте там спальне місце).

2. Щільно закрийте вікна шторами, жалюзі, ролетами.

3. Увімкніть додаткові джерела тепла (однак не більше одного джерела, бо може не витримати мережа).

4. Пийте та їжте гаряче.

5. Дізнайтесь розміщення пунктів обігріву.

6. Переїдьте до родичів або знайомих, у яких є опалення.

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