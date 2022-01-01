У Луцьку мама полоненого медика за добу зібрала 20 тисяч на борди в підтримку захисників Маріуполя

Наталії Ніколаєвої - лучанки, матері полоненого військового медика Дмитра. Її син майже сім місяців перебуває у полоні, куди потрапив під час оборони Маріуполя.



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Аби нагадати лучанам та гостям міста про полонених захисників Маріуполя, зокрема, медиків, морських піхотинців та воїнів диверсійно-штурмової групи «Ведмеді», жінка вирішила у місті розмістити борди на їх підтримку. Для цього вона через соцмережу попросила друзів допомогти зібрати 20 тисяч гривень.



«Я лише опублікувала пост, а менше ніж за добу нам вдалося зібрати 20 тисяч 264 гривні. Загалом за ці кошти вдалося орендувати LED-екрани - біля Палацу учнівської молоді та ПостСіті, а також п'ять бордів на проспектах Молоді, Соборності, вулицях Карпенка-Карого, Конякіна та на Рівненській. До того ж, фірма «Брендборд» попередньо надала LED-екран безоплатно. Це уже рішення самого директора», - розповіла Наталія.



За словами жінки деякі борди присвячені усім захисникам Маріуполя, а деякі - воїнам з заводу Ілліча та бійцям ДШГ «Ведмеді».



«До речі, про цих добровольців мало хто говорить, а вони й досі не мають ніяких дотацій від держави, а лише допомогу волонтерів.



Люди від щирого серця зголосилися допомогти з коштами, і це лише їх заслуга, а я просто подала ідею. Та й моїх там лише 500 гривень», - поділилася жінка.



Загалом борди оплачені на місяць, але можливо оренду продовжать.



«Загалом місцева влада могла б підтримати цих хлопців, які на сьогодні знаходяться в пеклі», - зазначила Наталія.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку з'явилися борди на підтримку полонених захисників Маріуполя. Це стало можливим завдяки ініціативі- лучанки, матері полоненого військового медикаПро це пише ВСН Аби нагадати лучанам та гостям міста про полонених захисників Маріуполя, зокрема, медиків, морських піхотинців та воїнів диверсійно-штурмової групи «Ведмеді», жінка вирішила у місті розмістити борди на їх підтримку. Для цього вона через соцмережу попросила друзів допомогти зібрати 20 тисяч гривень.«Я лише опублікувала пост, а менше ніж за добу нам вдалося зібрати 20 тисяч 264 гривні. Загалом за ці кошти вдалося орендувати LED-екрани - біля Палацу учнівської молоді та ПостСіті, а також п'ять бордів на проспектах Молоді, Соборності, вулицях Карпенка-Карого, Конякіна та на Рівненській. До того ж, фірма «Брендборд» попередньо надала LED-екран безоплатно. Це уже рішення самого директора», - розповіла Наталія.За словами жінки деякі борди присвячені усім захисникам Маріуполя, а деякі - воїнам з заводу Ілліча та бійцям ДШГ «Ведмеді».«До речі, про цих добровольців мало хто говорить, а вони й досі не мають ніяких дотацій від держави, а лише допомогу волонтерів.Люди від щирого серця зголосилися допомогти з коштами, і це лише їх заслуга, а я просто подала ідею. Та й моїх там лише 500 гривень», - поділилася жінка.Загалом борди оплачені на місяць, але можливо оренду продовжать.«Загалом місцева влада могла б підтримати цих хлопців, які на сьогодні знаходяться в пеклі», - зазначила Наталія.

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