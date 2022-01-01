На Волині загорілася кухня житлового будинку
Сьогодні, 11:23
Минулої доби на Волині рятувальники ліквідували 2 пожежі в житлових будинках, спричинені коротким замиканням електромережі у містах Володимирі та Ковелі.
Про це повідомили у ДСНС у Волинській області.
О 00:06 рятувальники ліквідували пожежу, що виникла у підвалі одноповерхового будинку у місті Володимирі.
О 18:12 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку на вулиці Лисенка у Ковелі. З’ясувалося, що вона виникла у кухні: вогонь охопив побутову техніку й меблі, поширився на стіни й стелю. Горіння локалізоване о 18:25, ліквідоване – о 18:38.
За попередніми даними, обидві пожежі у житлі спричинені коротким замиканням електромережі.
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Про це повідомили у ДСНС у Волинській області.
О 00:06 рятувальники ліквідували пожежу, що виникла у підвалі одноповерхового будинку у місті Володимирі.
О 18:12 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку на вулиці Лисенка у Ковелі. З’ясувалося, що вона виникла у кухні: вогонь охопив побутову техніку й меблі, поширився на стіни й стелю. Горіння локалізоване о 18:25, ліквідоване – о 18:38.
За попередніми даними, обидві пожежі у житлі спричинені коротким замиканням електромережі.
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