На Волині пожежники знімали собаку з даху. ФОТО

У Любомлі пожежники рятували собаку, яка застрягла між комином та покрівлею будинку.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.Господарям будинку довелось викликати службу 101.8 листопада о 09:25 вогнеборці по драбині дістались до чотирилапого «верхолаза» та зняли його на руках з покрівлі на землю.«Собачка не постраждала і вела себе чемно, ніби розуміючи провину за надмірну цікавість та завдання клопоту рятувальникам», - йдеться у повідомленні ГУ ДСНС у Волинській області.