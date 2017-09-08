На Волині пожежники знімали собаку з даху. ФОТО

На Волині пожежники знімали собаку з даху. ФОТО
У Любомлі пожежники рятували собаку, яка застрягла між комином та покрівлею будинку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

Господарям будинку довелось викликати службу 101.

8 листопада о 09:25 вогнеборці по драбині дістались до чотирилапого «верхолаза» та зняли його на руках з покрівлі на землю.
На Волині пожежники знімали собаку з даху. ФОТО

«Собачка не постраждала і вела себе чемно, ніби розуміючи провину за надмірну цікавість та завдання клопоту рятувальникам», - йдеться у повідомленні ГУ ДСНС у Волинській області.
На Волині пожежники знімали собаку з даху. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: собака, Любомль, пожежники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Drager показав максимум: у Луцьку затримали водія-порушника
Сьогодні, 11:50
У Луцьку мама полоненого медика за добу зібрала 20 тисяч на борди в підтримку захисників Маріуполя
Сьогодні, 11:42
На Волині пожежники знімали собаку з даху. ФОТО
Сьогодні, 11:34
На Волині загорілася кухня житлового будинку
Сьогодні, 11:23
У Ковелі вимкнули опалення
Сьогодні, 11:04
Схожі новини
На Волині собака священика покусала дитину: факт замовчують На Волині собака священика покусала дитину: факт замовчують
08 вересень, 2017, 15:06
У місті на Волині обвалилася будівля, загинула дитина У місті на Волині обвалилася будівля, загинула дитина
28 жовтень, 21:40
У волинському селі створили підрозділ місцевої пожежної охорони. ФОТО У волинському селі створили підрозділ місцевої пожежної охорони. ФОТО
27 жовтень, 06:31
На Волині після тривалої хвороби помер священник На Волині після тривалої хвороби помер священник
25 жовтень, 08:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україна повернула тіла 38 полеглих Героїв
Сьогодні, 12:00
 0
Drager показав максимум: у Луцьку затримали водія-порушника
Сьогодні, 11:50
 0
У Луцьку мама полоненого медика за добу зібрала 20 тисяч на борди в підтримку захисників Маріуполя
Сьогодні, 11:42
 0
На Волині пожежники знімали собаку з даху. ФОТО
Сьогодні, 11:34
 0
На Волині загорілася кухня житлового будинку
Сьогодні, 11:23
 0
Медіа
відео
1/8