На Волині пожежники знімали собаку з даху. ФОТО
Сьогодні, 11:34
У Любомлі пожежники рятували собаку, яка застрягла між комином та покрівлею будинку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Господарям будинку довелось викликати службу 101.
8 листопада о 09:25 вогнеборці по драбині дістались до чотирилапого «верхолаза» та зняли його на руках з покрівлі на землю.
«Собачка не постраждала і вела себе чемно, ніби розуміючи провину за надмірну цікавість та завдання клопоту рятувальникам», - йдеться у повідомленні ГУ ДСНС у Волинській області.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Господарям будинку довелось викликати службу 101.
8 листопада о 09:25 вогнеборці по драбині дістались до чотирилапого «верхолаза» та зняли його на руках з покрівлі на землю.
«Собачка не постраждала і вела себе чемно, ніби розуміючи провину за надмірну цікавість та завдання клопоту рятувальникам», - йдеться у повідомленні ГУ ДСНС у Волинській області.
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