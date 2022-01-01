Зеленський візьме участь у саміті лідерів G20
Сьогодні, 13:00
Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів G20, який відбудеться на Балі в Індонезії.
Про це Суспільному сказав речник президента Сергій Никифоров.
“В якомусь форматі, звичайно, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20. Більше сказати не можу”, — сказав Никифоров.
Він уточнив, що президент точно братиме участь, найімовірніше, що це буде онлайн-формат.
Раніше стало відомо, що президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що президент Росії Володимир Путін може долучитися до саміту "Великої двадцятки", який відбудеться на індонезійському острові Балі, у віртуальному форматі.
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Про це Суспільному сказав речник президента Сергій Никифоров.
“В якомусь форматі, звичайно, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20. Більше сказати не можу”, — сказав Никифоров.
Він уточнив, що президент точно братиме участь, найімовірніше, що це буде онлайн-формат.
Раніше стало відомо, що президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що президент Росії Володимир Путін може долучитися до саміту "Великої двадцятки", який відбудеться на індонезійському острові Балі, у віртуальному форматі.
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