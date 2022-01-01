Зеленський візьме участь у саміті лідерів G20





Про це Сергій Никифоров.



“В якомусь форматі, звичайно, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20. Більше сказати не можу”, — сказав Никифоров.



Він уточнив, що президент точно братиме участь, найімовірніше, що це буде онлайн-формат.



Раніше стало відомо, що президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що президент Росії Володимир Путін може долучитися до саміту "Великої двадцятки", який відбудеться на індонезійському острові Балі, у віртуальному форматі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів G20, який відбудеться на Балі в Індонезії.Про це Суспільному сказав речник президента“В якомусь форматі, звичайно, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20. Більше сказати не можу”, — сказав Никифоров.Він уточнив, що президент точно братиме участь, найімовірніше, що це буде онлайн-формат.Раніше стало відомо, що президент Індонезіїзаявив, що президент Росіїможе долучитися до саміту "Великої двадцятки", який відбудеться на індонезійському острові Балі, у віртуальному форматі.

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