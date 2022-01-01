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СБУ викрила настоятеля одного із храмів УПЦ МП, який працював на гауляйтера Харківщини

СБУ викрила настоятеля одного із храмів УПЦ МП, який працював на гауляйтера Харківщини
Служба безпеки викрила ще одного поплічника кремля під час стабілізаційних заходів у звільнених районах на сході нашої держави.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Ним виявився настоятель одного із храмів УПЦ московського патріархату у Харківській області.

Під час тимчасової окупації Куп’янського району він закликав місцеву релігійну громаду підтримати загарбників. Також у своїх «проповідях» виправдовував злочини агресора у війні проти України.
Крім того, він усіляко сприяв поширенню окупаційного режиму у захопленій частині регіону і для цього особисто контактував з місцевим гауляйтером Віталієм Ганчевим.

Саме з ним представник УПЦ МП погоджував свої дії щодо використання церкви для залучення громадян до лав ворога і дискредитації Сил оборони України.

Для проведення підривної діяльності він залучив прихожанку з одного із місцевих селищ, яка допомагала йому поширювати прокремлівську пропаганду на території громади.

Однак під час звільнення району клірик зі своєю спільницею втекли до РФ, де намагаються переховуватись від правосуддя.
СБУ викрила настоятеля одного із храмів УПЦ МП, який працював на гауляйтера Харківщини

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України) Кримінального кодексу України та оголошено у розшук.

Тривають комплексні дії для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.

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Теги: Росія, Україна, війна
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