Притула показав, як народні безпілотники знищать танки рашистів. ВІДЕО
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Турецькі ударні безпілотники "Байрактар", на які влітку зібрали кошти українці, нищать російських окупантів та їхню техніку на фронті.
Відео опубліковано на Youtube-каналі Сергія Притули, - повідомляє ТСН.
За його словами, на відео показана робота дронів "Трясця", "Ковінька" і "Халепа".
Нагадаємо, турецька компанія Baykar хоче оснастити свої безпілотники "Байрактари" ракетами класу "повітря-повітря", аби вони могли збивати не лише інші дрони, а й літаки.
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Відео опубліковано на Youtube-каналі Сергія Притули, - повідомляє ТСН.
За його словами, на відео показана робота дронів "Трясця", "Ковінька" і "Халепа".
Нагадаємо, турецька компанія Baykar хоче оснастити свої безпілотники "Байрактари" ракетами класу "повітря-повітря", аби вони могли збивати не лише інші дрони, а й літаки.
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