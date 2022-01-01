Притула показав, як народні безпілотники знищать танки рашистів. ВІДЕО





Відео опубліковано на Youtube-каналі Сергія Притули, - повідомляє



За його словами, на відео показана робота дронів "Трясця", "Ковінька" і "Халепа".



Нагадаємо, турецька компанія Baykar хоче оснастити свої безпілотники "Байрактари" ракетами класу "повітря-повітря", аби вони могли збивати не лише інші дрони, а й літаки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Турецькі ударні безпілотники "Байрактар", на які влітку зібрали кошти українці, нищать російських окупантів та їхню техніку на фронті.Відео опубліковано на Youtube-каналі, - повідомляє ТСН За його словами, на відео показана робота дронів "Трясця", "Ковінька" і "Халепа".Нагадаємо, турецька компанія Baykar хоче оснастити свої безпілотники "Байрактари" ракетами класу "повітря-повітря", аби вони могли збивати не лише інші дрони, а й літаки.

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