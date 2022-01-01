Притула показав, як народні безпілотники знищать танки рашистів. ВІДЕО

Притула показав, як народні безпілотники знищать танки рашистів. ВІДЕО
Турецькі ударні безпілотники "Байрактар", на які влітку зібрали кошти українці, нищать російських окупантів та їхню техніку на фронті.

Відео опубліковано на Youtube-каналі Сергія Притули, - повідомляє ТСН.

За його словами, на відео показана робота дронів "Трясця", "Ковінька" і "Халепа".

Нагадаємо, турецька компанія Baykar хоче оснастити свої безпілотники "Байрактари" ракетами класу "повітря-повітря", аби вони могли збивати не лише інші дрони, а й літаки.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, Україна, Сергій Притула
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку ліквідовують прориви на тепломережах. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
Притула показав, як народні безпілотники знищать танки рашистів. ВІДЕО
Сьогодні, 07:31
«Рухаємося до 100% захисту неба України», – Зеленський про нові системи ППО
Сьогодні, 06:31
Волинська громада купила безпілотник для ЗСУ
Сьогодні, 05:28
На «Антонові» будують нову «Мрію»
Сьогодні, 03:41
Схожі новини
«Рухаємося до 100% захисту неба України», – Зеленський про нові системи ППО «Рухаємося до 100% захисту неба України», – Зеленський про нові системи ППО
Сьогодні, 06:31
Очільник УГКЦ подарував Папі Римському осколок російської міни, яка влучила в храм Очільник УГКЦ подарував Папі Римському осколок російської міни, яка влучила в храм
Сьогодні, 01:13
З російського полону повернули вже 30 захисників Зміїного, – омбудсмен З російського полону повернули вже 30 захисників Зміїного, – омбудсмен
07 листопад, 20:38
Росія продовжує перекидати війська в Білорусь. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ Росія продовжує перекидати війська в Білорусь. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
07 листопад, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку ліквідовують прориви на тепломережах. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
 0
Притула показав, як народні безпілотники знищать танки рашистів. ВІДЕО
Сьогодні, 07:31
 0
«Рухаємося до 100% захисту неба України», – Зеленський про нові системи ППО
Сьогодні, 06:31
 0
Волинська громада купила безпілотник для ЗСУ
Сьогодні, 05:28
 0
На «Антонові» будують нову «Мрію»
Сьогодні, 03:41
 0
Медіа
відео
1/8