Волинська громада купила безпілотник для ЗСУ

Волинська громада купила безпілотник для ЗСУ
Безпілотник, який придбали завдяки жителям Шацької громади, доставили на передову.

Про це йдеться на сторінці Шацької громади.

З ініціативи начальниці Ковельської районної військової адміністрації Ольги Черен, голови Ковельської районної ради В’ячеслава Шворака на Ковельщині триває загальнорайонна акція «Подаруй дрон для ЗСУ».

Активно підтримали ініціативу у Шацькій селищній територіальній громаді, зібравши необхідні кошти (майже 80 тис. грн.) на безпілотний літальний апарат.

До збору кроштів на квадрокоптер долучилися відділ освіти, молоді та спорту Шацької селищної ради, КНП «Шацька лікарня Шацької селищної ради», Роман Строцюк, керівник ТОВ «Бугагро», підприємці Світлана Шум, Олена Лук’янова (м. Луцьк) та небайдужі мешканці громади.

Днями Сергій Карпук, Шацький селищний голова, відвіз придбаний дрон військовим із Шацької громади, які несуть службу на Харківщині.

Квадрокоптер дозволить нашим воїнам краще контролювати лінію фронту та ефективніше реагувати на атаки супротивника, використовуючи передові технології.
У керівництво Шацької громади дякує всім, хто долучився до збору коштів, хто допомагає українським військовим звільняти нашу державу від російських загарбників.

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Теги: Шацьк, Волинь, допомога, ЗСУ, війна
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