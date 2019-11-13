Скільки на Волині коштує земля

Скільки на Волині коштує земля
Середня вартість сільськогосподарської землі в Україні сягнула майже 38 тисяч гривень за гектар.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними «Опендатабот», - пише ІА Волинські новини.

«У травні знову після великого вторгнення поновив роботу ринок землі. Станом на кінець жовтня 2022 року вартість одного гектара землі сягнула 37 тис. 867 грн за гектар. Цікаво, що, незважаючи на війну, ціни дещо зросли – у відповідний період торік один гектар землі вартував 36 тис. 562 грн», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що середня вартість гектару за весь час роботи ринку землі становить близько 37 тис. грн за гектар. Перший місяць після поновлення роботи ціни сягали 43 тис. грн за гектар.

За даними платформи, до нападу РФ у лютому в середньому продавали 10 тис. га земель на тиждень, наразі продажі впали у чотири рази – до 2,5 тис. га на тиждень. Загалом станом на кінець жовтня продано 289 тисяч га – це менше 1% від загальної площі з 42,4 млн га сільськогосподарської землі в країні.

Також повідомляється, що у жовтні найдорожча с/г земля – у Львівській, Івано-Франківській та Київській областях. Найнижчі ціни в прифронтових областях: Харківській та Миколаївській, практично немає продажів у тимчасово окупованих Запорізькій та Херсонській областях.

На Волині гектар землі вартує понад 25 тисяч.
Скільки на Волині коштує земля
Скільки на Волині коштує земля

Як повідомляли, 1 липня 2021 року в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізичні особи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купівлю землі іноземцями, в тому числі – громадянами країни-агресора. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям може вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.

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Теги: Волинь. земля, ціна, продаж, ринок землі, Україна
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