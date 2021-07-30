На «Антонові» будують нову «Мрію»

Євген Гаврилов заявив, що підприємство розпочало будівництво другого літака Ан-225 "Мрія" замість знищеного росіянами у лютому під час бойових дій у Гостомелі Київської області.



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"Роботи ведуться у секретному місці. Другий Ан-225 будуватиметься з використанням як нових деталей, так і частин постраждалого літака", - розповів Гаврилов.



За його словами, друга "Мрія" вже готова на 30%, а вартість будівництва оцінюється в 500 млн. євро.



Він також повідомив, що на виставці в міжнародному аеропорту "Лейпциг/Галле", де тимчасово базується авіакомпанія "Антонов", планується організувати продаж мерчу з метою збору коштів на будівництво літака.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний директор ДП "Антонов"заявив, що підприємство розпочало будівництво другого літака Ан-225 "Мрія" замість знищеного росіянами у лютому під час бойових дій у Гостомелі Київської області.Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" "Роботи ведуться у секретному місці. Другий Ан-225 будуватиметься з використанням як нових деталей, так і частин постраждалого літака", - розповів Гаврилов.За його словами, друга "Мрія" вже готова на 30%, а вартість будівництва оцінюється в 500 млн. євро.Він також повідомив, що на виставці в міжнародному аеропорту "Лейпциг/Галле", де тимчасово базується авіакомпанія "Антонов", планується організувати продаж мерчу з метою збору коштів на будівництво літака.

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