На «Антонові» будують нову «Мрію»
Сьогодні, 03:41
Генеральний директор ДП "Антонов" Євген Гаврилов заявив, що підприємство розпочало будівництво другого літака Ан-225 "Мрія" замість знищеного росіянами у лютому під час бойових дій у Гостомелі Київської області.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Роботи ведуться у секретному місці. Другий Ан-225 будуватиметься з використанням як нових деталей, так і частин постраждалого літака", - розповів Гаврилов.
За його словами, друга "Мрія" вже готова на 30%, а вартість будівництва оцінюється в 500 млн. євро.
Він також повідомив, що на виставці в міжнародному аеропорту "Лейпциг/Галле", де тимчасово базується авіакомпанія "Антонов", планується організувати продаж мерчу з метою збору коштів на будівництво літака.
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Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Роботи ведуться у секретному місці. Другий Ан-225 будуватиметься з використанням як нових деталей, так і частин постраждалого літака", - розповів Гаврилов.
За його словами, друга "Мрія" вже готова на 30%, а вартість будівництва оцінюється в 500 млн. євро.
Він також повідомив, що на виставці в міжнародному аеропорту "Лейпциг/Галле", де тимчасово базується авіакомпанія "Антонов", планується організувати продаж мерчу з метою збору коштів на будівництво літака.
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