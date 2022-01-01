Очільник УГКЦ подарував Папі Римському осколок російської міни, яка влучила в храм





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Уранці 7 листопада глава Української греко-католицької церкви зустрівся із Франциском в Апостольському палаці у Ватикані. Він розповів, що приїхав «передати біль та страждання українського народу».



«Війна в Україні є виразно колоніальною, і пропозиції миру, які надходять до нас з росії, — це ніщо інше як пацифікація колонії. За ними стоїть заперечення права на існування українського народу, його історії, культури й зокрема Церкви. Вони містять заперечення самого права на існування української держави», — розповів Глава УГКЦ Папі Франциску.



Глава УГКЦ Блаженніший Святослав зустрівся із Папою Римським Франциском в Апостольському палаці у Ватикані, 7 листопада 2022 року.



У розмові з Франциском він наголосив, що в російських пропозиціях миру наразі відсутня будь-яка предметність для діалогу.



Окрім того, Блаженніший Святослав розповів Понтифіку про служіння в умовах війни, а також про побачене особисто під час візитів парафій на сході та півдні України.



Із собою глава УГКЦ привіз символічний подарунок — фрагмент російської міни, яка у березні знищила фасад храму УГКЦ у місті Ірпінь на Київщині.



«Це символічний подарунок не лише тому, що це фрагмент російської міни, котра знищила наш храм у місті-мученику Ірпені, але також тому, що подібні фрагменти російських мін, бомб та ракет ми щоденно витягуємо з тіл військових, цивільних і навіть невинних дітей. Вони є видимими знаками тотального знищення та смерті, які росія несе на українську землю», — сказав Святослав.



Як зазначили в УГКЦ, Папа Франциск висловив свою близькість до «багатостраждального українського народу» та запевнив, що є поруч з українським народом «у молитві та конкретних діях». Він розповів про дипломатичні зусилля Святого Престолу для припинення російської агресії та задля досягнення справедливого миру для українського народу.



«Нашою щоденною турботою також є плекання солідарності цілого світу з українцями», — заявив Понтифік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав подарував Папі Римському Франциску символічний подарунок — фрагмент російської міни, яка у березні знищила фасад храму УГКЦ у місті Ірпінь на Київщині.Про це повідомляє "Громадське" посилаючись на пресслужбу УГКЦ.Уранці 7 листопада глава Української греко-католицької церкви зустрівся із Франциском в Апостольському палаці у Ватикані. Він розповів, що приїхав «передати біль та страждання українського народу».«Війна в Україні є виразно колоніальною, і пропозиції миру, які надходять до нас з росії, — це ніщо інше як пацифікація колонії. За ними стоїть заперечення права на існування українського народу, його історії, культури й зокрема Церкви. Вони містять заперечення самого права на існування української держави», — розповів Глава УГКЦ Папі Франциску.Глава УГКЦ Блаженніший Святослав зустрівся із Папою Римським Франциском в Апостольському палаці у Ватикані, 7 листопада 2022 року.У розмові з Франциском він наголосив, що в російських пропозиціях миру наразі відсутня будь-яка предметність для діалогу.Окрім того, Блаженніший Святослав розповів Понтифіку про служіння в умовах війни, а також про побачене особисто під час візитів парафій на сході та півдні України.Із собою глава УГКЦ привіз символічний подарунок — фрагмент російської міни, яка у березні знищила фасад храму УГКЦ у місті Ірпінь на Київщині.«Це символічний подарунок не лише тому, що це фрагмент російської міни, котра знищила наш храм у місті-мученику Ірпені, але також тому, що подібні фрагменти російських мін, бомб та ракет ми щоденно витягуємо з тіл військових, цивільних і навіть невинних дітей. Вони є видимими знаками тотального знищення та смерті, які росія несе на українську землю», — сказав Святослав.Як зазначили в УГКЦ, Папа Франциск висловив свою близькість до «багатостраждального українського народу» та запевнив, що є поруч з українським народом «у молитві та конкретних діях». Він розповів про дипломатичні зусилля Святого Престолу для припинення російської агресії та задля досягнення справедливого миру для українського народу.«Нашою щоденною турботою також є плекання солідарності цілого світу з українцями», — заявив Понтифік.

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