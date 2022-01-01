Добрі новини від ВолиньPost за 7 листопада
Сьогодні, 23:35
Завершуємо понеділок позитивними новинами. На щастя, такі є щодня! Добірка фільмів від психолога, втрати ворога і врятоване життя малюка з Волині – все це у традиційній рубриці.
Окрім того, сьогодні, 7 листопада, ми писали про таке:
Відволіктися від важкої реальності: добірка українських фільмів від психолога
Практична психологиня Юлія Ворман запропонувала чергову добірку українських фільмів, які варто подивитися у вихідні.
Дике поле (2018, Україна). У центрі подій опиняється Герман Корольов, який веде звичний спосіб життя, поки не дізнається про безслідне зникнення брата. Йому доводиться повернутися в рідне містечко, щоб захистити сімейний бізнес — автозаправку — від зазіхань місцевих рейдерів.
Зірки з обміну (2021, Україна). Головними героями комедійного фільму постають знаменитості з шоубізнесу – Поля Малякова і Фома Михайлівський, які несподівано міняються своїми тілами. Щоб виправити непросту ситуацію, їм доведеться допомогти один одному вирішити наявні в житті кожного проблеми.
Гола правда (2020, Україна). Одного разу кілька друзів приїжджають до Одеси, щоб побувати на презентації розважального клубу, власником якого є їхній друг Андрій. Родзинкою закладу виявляється унікальний і суперточний детектор брехні – Детекторрум. Герої вирішують його випробувати на собі, що призведе до непередбачених наслідків…
Кошмарний директор, або Школа номер п’ять (2019, Україна). Життя заступника начальника колонії Пригунова несподівано руйнується: його звільняють з улюбленої роботи, від нього йде дружина. Щоб повернутися на звичну посаду, головному герою доведеться кілька місяців попрацювати в одній з найважчих шкіл міста.
Українські військові знищили ще 530 окупантів
Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.11 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 76460 (+530) осіб,
- танків ‒ 2771 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5630 (+19) од,
- артилерійських систем – 1782 (+1) од,
- РСЗВ – 391 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 202 (+0) од,
- літаків – 277 (+0) од,
- гелікоптерів – 260 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1472 (+7),
- крилатих ракет ‒ 399 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4199 (+8) од,
- спеціальної техніки ‒ 157 (+2).
ЗСУ збили російський Су-25
"7 листопада, близько 09:30 години, на Херсонщині підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збито російський штурмовик Су-25", - йдеться в повідомленні пресслужби Повітряних сил ЗСУ.
ЗСУ звільнили вже 37% окупованої з 2014 року території України
"ЗСУ звільнили вже 37% території України, що перебувала під російською окупацією (вважаючи з окупованими у 2014 році Кримом та ОРДЛО), або 50% від того, що РФ окупувала після 24 лютого 2022 року", - зауважують OSInt-аналітики проєкту Defmon.
За даними аналітиків, під окупацією Росії знаходяться понад 124 тисячі квадратних кілометрів території України. ЗСУ станом на 6 листопада вдалося звільнили 75 тисяч квадратних кілометрів.
4-місячному малюку з Волині у Львові медикаментозно вилікували пухлину
Лікарі Клініки хірургії голови та шиї виконали пряму ларингоскопію і виявили велику доброякісну вроджену судинну пухлину – гемангіому у підскладовому просторі гортані. Ярославу призначили тривале консервативне лікування.
І вже через місяць малюк почав суттєво краще дихати, більше їсти і істотно набирати вагу. За перший місяць лікування він набрав цілих 900 грамів.
Вже через трохи більше, як рік часу сталося справжнє чудо – при повторному огляді пухлини не стало. Зараз дитина добре розвивається, росте і набирає вагу.
Як у Луцьку розвивається вид спорту з американських фільмів. ФОТО
Новий для міста вид спорту надзвичайно важко просувати, особливо враховуючи величезну кількість викликів сьогодення. Однак «Black Fox» у тісній взаємодії із ГО «Волинська федерація аеробіки та фітнесу» докладають максимум зусиль для того, щоб черлідинг у Луцьку став на ноги.
Офіцерка волинської бригади: «Після поранення командира командування підрозділом довелося взяти на себе»
На Харківщині у складі волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого перебуває в безпосередній близькості від лінії фронту офіцерка Вікторія. Вона після поранення командира командує підрозділом.
З російського полону повернули вже 30 захисників Зміїного, – омбудсмен
З російського полону повернули вже 30 легендарних захисників острова Зміїний.
Волинянину вручили срібну медаль Кубку Європи, вдібрану у росіянина за допінг
Волинському легкоатлету Івану Банзеруку вручили срібну медаль, яку він виборов на Кубку Європи зі спортивної ходьби у 2015 році на дистанції 50 кілометрів.
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Окрім того, сьогодні, 7 листопада, ми писали про таке:
Відволіктися від важкої реальності: добірка українських фільмів від психолога
Практична психологиня Юлія Ворман запропонувала чергову добірку українських фільмів, які варто подивитися у вихідні.
Дике поле (2018, Україна). У центрі подій опиняється Герман Корольов, який веде звичний спосіб життя, поки не дізнається про безслідне зникнення брата. Йому доводиться повернутися в рідне містечко, щоб захистити сімейний бізнес — автозаправку — від зазіхань місцевих рейдерів.
Зірки з обміну (2021, Україна). Головними героями комедійного фільму постають знаменитості з шоубізнесу – Поля Малякова і Фома Михайлівський, які несподівано міняються своїми тілами. Щоб виправити непросту ситуацію, їм доведеться допомогти один одному вирішити наявні в житті кожного проблеми.
Гола правда (2020, Україна). Одного разу кілька друзів приїжджають до Одеси, щоб побувати на презентації розважального клубу, власником якого є їхній друг Андрій. Родзинкою закладу виявляється унікальний і суперточний детектор брехні – Детекторрум. Герої вирішують його випробувати на собі, що призведе до непередбачених наслідків…
Кошмарний директор, або Школа номер п’ять (2019, Україна). Життя заступника начальника колонії Пригунова несподівано руйнується: його звільняють з улюбленої роботи, від нього йде дружина. Щоб повернутися на звичну посаду, головному герою доведеться кілька місяців попрацювати в одній з найважчих шкіл міста.
Українські військові знищили ще 530 окупантів
Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.11 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 76460 (+530) осіб,
- танків ‒ 2771 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5630 (+19) од,
- артилерійських систем – 1782 (+1) од,
- РСЗВ – 391 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 202 (+0) од,
- літаків – 277 (+0) од,
- гелікоптерів – 260 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1472 (+7),
- крилатих ракет ‒ 399 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4199 (+8) од,
- спеціальної техніки ‒ 157 (+2).
ЗСУ збили російський Су-25
"7 листопада, близько 09:30 години, на Херсонщині підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збито російський штурмовик Су-25", - йдеться в повідомленні пресслужби Повітряних сил ЗСУ.
ЗСУ звільнили вже 37% окупованої з 2014 року території України
"ЗСУ звільнили вже 37% території України, що перебувала під російською окупацією (вважаючи з окупованими у 2014 році Кримом та ОРДЛО), або 50% від того, що РФ окупувала після 24 лютого 2022 року", - зауважують OSInt-аналітики проєкту Defmon.
За даними аналітиків, під окупацією Росії знаходяться понад 124 тисячі квадратних кілометрів території України. ЗСУ станом на 6 листопада вдалося звільнили 75 тисяч квадратних кілометрів.
4-місячному малюку з Волині у Львові медикаментозно вилікували пухлину
Лікарі Клініки хірургії голови та шиї виконали пряму ларингоскопію і виявили велику доброякісну вроджену судинну пухлину – гемангіому у підскладовому просторі гортані. Ярославу призначили тривале консервативне лікування.
І вже через місяць малюк почав суттєво краще дихати, більше їсти і істотно набирати вагу. За перший місяць лікування він набрав цілих 900 грамів.
Вже через трохи більше, як рік часу сталося справжнє чудо – при повторному огляді пухлини не стало. Зараз дитина добре розвивається, росте і набирає вагу.
Як у Луцьку розвивається вид спорту з американських фільмів. ФОТО
Новий для міста вид спорту надзвичайно важко просувати, особливо враховуючи величезну кількість викликів сьогодення. Однак «Black Fox» у тісній взаємодії із ГО «Волинська федерація аеробіки та фітнесу» докладають максимум зусиль для того, щоб черлідинг у Луцьку став на ноги.
Офіцерка волинської бригади: «Після поранення командира командування підрозділом довелося взяти на себе»
На Харківщині у складі волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого перебуває в безпосередній близькості від лінії фронту офіцерка Вікторія. Вона після поранення командира командує підрозділом.
З російського полону повернули вже 30 захисників Зміїного, – омбудсмен
З російського полону повернули вже 30 легендарних захисників острова Зміїний.
Волинянину вручили срібну медаль Кубку Європи, вдібрану у росіянина за допінг
Волинському легкоатлету Івану Банзеруку вручили срібну медаль, яку він виборов на Кубку Європи зі спортивної ходьби у 2015 році на дистанції 50 кілометрів.
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