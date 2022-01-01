З російського полону повернули вже 30 захисників Зміїного, – омбудсмен





Про це Дмитра Лубінця.



Він зазначив, що під час зустрічі з родичами військовополонених з острова Зміїний, представники різних відомств повідомили про успіхи в звільненні захисників.



"Під час емоційного спілкування представники різних відомств розповіли про те, що з полону вже визволили 30 військовополонених з острова Зміїний. Також у полоні ще лишаються наші військові, які ми обов'язково визволимо з російського полону!" - повідомив Лубінець.



Він також зазначив, що воїни зі Зміїного стали легендою цієї війни, адже прийняли бій тоді, коли багато хто був дезорієнтований.



Нагадаємо, 29 жовтня, Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З російського полону повернули вже 30 легендарних захисників острова Зміїний.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради з прав людиниВін зазначив, що під час зустрічі з родичами військовополонених з острова Зміїний, представники різних відомств повідомили про успіхи в звільненні захисників."Під час емоційного спілкування представники різних відомств розповіли про те, що з полону вже визволили 30 військовополонених з острова Зміїний. Також у полоні ще лишаються наші військові, які ми обов'язково визволимо з російського полону!" - повідомив Лубінець.Він також зазначив, що воїни зі Зміїного стали легендою цієї війни, адже прийняли бій тоді, коли багато хто був дезорієнтований.Нагадаємо, 29 жовтня, Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими. Додому повернули 52 українців, в тому числі, і одного моряка з острова Зміїний

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