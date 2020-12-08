У Луцьку відбудеться літературний вечір українського прозаїка Романа Малиновського

У неділю, 13 листопада 2022 року, о 16:00 у Культурному УКРИТТІ (вул. Яровиця, 17) відбудеться літературний вечір – презентація збірки оповідань українського прозаїкаПро це повідомляють організатори заходу.«Солодке життя» — збірка оповідань, об’єднаних настроєм та сюжетними спіралями. Тринадцять історій, які нуртують внутрішніми драмами, переживаннями, пристрастю, люттю, обожнюванням. Оповідання кінематографічні: читаючи, ви наче відчуватимете простір фізично — тканини, кольори, відтінки, поверхні. Цей ефект посилюють обкладинка та ілюстрації, створені для збірки художницею Андріаною Чуніс. Побачила світ книжка у 2021 році у видавництві Meridian Czernowitz.«У цій книжці кожен зможе знайти історію для себе і про себе, ― розповідає Роман Малиновський. ― У ній багато про стосунки між чоловіком і жінкою: про те, що залишається прихованим навіть поміж найближчими людьми. Це історії про неможливість остаточно пізнати іншу людину. Часто я обирав геополітичну площину, щоб створити тло для подій ― таких оповідань у книжці п’ять ― і виводив оповідь за межі політичних кордонів. Та перш за все я прагнув наповнити ці історії ніжністю і пристрастю, загадковістю і таємничістю, чуттєвістю і піднесенням. І, звичайно, доброю іронією, яка, сподіваюся, подарує читачам кілька лагідних посмішок».Однією з особливостей «Солодкого життя» є драматургія, адже це збірка короткої прози у формі клепсидри, де кожне оповідання віддзеркалюється, тематично або настроєво: перше ― в останньому, друге ― у передостанньому, і так ― до середини. Літературним редактором видання став український авторОрганізатор вечора - Фронтера. Подія відбувається в рамках роботи Літературної мережі проєкту «Підтримка внутрішнього культурного діалогу в Україні», за ініціативи Міжнародної літературної корпорації Meridian Czernowitz. Проведення цього проєкту стало можливим завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).Захід модерує. Вхід – вільний.