Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 8 листопада

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 8 листопада
8 листопада вже вранці хмари зникнуть, та протягом усього дня у Луцьку буде стояти ясна погода. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі Волині підніметься від 6°С до 12°С.

За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде мінлива хмарність, без опадів.

Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 2-7° тепла, вдень - 7-12° тепла.

Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять святого Дмитра Солунського. Якщо на Дмитра тепло, то і всій зимі бути з мокрими теплинами. Якщо “Дмитро на снігу — весна буде пізня”. Сприятлива ж погода у цей день передвіщала ранню весну. А якщо на Дмитра була багряна зоря, варто чекати вітру.

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Теги: Погода, Луцьк
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