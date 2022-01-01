Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 8 листопада

8 листопада вже вранці хмари зникнуть, та протягом усього дня у Луцьку буде стояти ясна погода. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі Волині підніметься від 6°С до 12°С.За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде мінлива хмарність, без опадів.Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 2-7° тепла, вдень - 7-12° тепла.Цього дня вшановується пам’ять святого Дмитра Солунського. Якщо на Дмитра тепло, то і всій зимі бути з мокрими теплинами. Якщо “Дмитро на снігу — весна буде пізня”. Сприятлива ж погода у цей день передвіщала ранню весну. А якщо на Дмитра була багряна зоря, варто чекати вітру.