Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 8 листопада
Сьогодні, 20:00
8 листопада вже вранці хмари зникнуть, та протягом усього дня у Луцьку буде стояти ясна погода. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі Волині підніметься від 6°С до 12°С.
За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде мінлива хмарність, без опадів.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 2-7° тепла, вдень - 7-12° тепла.
Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять святого Дмитра Солунського. Якщо на Дмитра тепло, то і всій зимі бути з мокрими теплинами. Якщо “Дмитро на снігу — весна буде пізня”. Сприятлива ж погода у цей день передвіщала ранню весну. А якщо на Дмитра була багряна зоря, варто чекати вітру.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі Волині підніметься від 6°С до 12°С.
За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде мінлива хмарність, без опадів.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 2-7° тепла, вдень - 7-12° тепла.
Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять святого Дмитра Солунського. Якщо на Дмитра тепло, то і всій зимі бути з мокрими теплинами. Якщо “Дмитро на снігу — весна буде пізня”. Сприятлива ж погода у цей день передвіщала ранню весну. А якщо на Дмитра була багряна зоря, варто чекати вітру.
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