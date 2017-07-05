Переплутали з водопроводом: назвали причину загоряння газопроводу під Луцьком.ВІДЕО
Сьогодні, 21:34
Попередня причина пожежі на газопроводі високого тиску у селі Рованці Луцького району – несанкціоновані роботи.
Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на керівника аварійно-диспетчерської служби "Волиньгазу" Валентина Киричука.
Витік газу майстри вже перекрили.
"Тут пробували врізати будинковий водопровід у водопровід вуличний. Однак вони переплутали водопровід з газопроводом, намагалися врізати водопровід в газопровід, його розгерметизували і відбувся витік газу з подальшим горінням", – зазначив газовик.
Через вогонь частково обгорів причіп від вантажівки, що стояв біля паркану сусіднього будинку.
Власниця вантажівки розповіла, що сусідів, які будуються поруч, знає, питання з пошкодженим майном вони вирішать самостійно.
Нагадаємо, 7 листопада о 14:13 до Служби 101 міста Луцька надійшло повідомлення про пожежу, що трапилася на місці пошкодження газової труби на вулиці Будівельній у селі Рованці Луцького району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на керівника аварійно-диспетчерської служби "Волиньгазу" Валентина Киричука.
Витік газу майстри вже перекрили.
"Тут пробували врізати будинковий водопровід у водопровід вуличний. Однак вони переплутали водопровід з газопроводом, намагалися врізати водопровід в газопровід, його розгерметизували і відбувся витік газу з подальшим горінням", – зазначив газовик.
Через вогонь частково обгорів причіп від вантажівки, що стояв біля паркану сусіднього будинку.
Власниця вантажівки розповіла, що сусідів, які будуються поруч, знає, питання з пошкодженим майном вони вирішать самостійно.
Нагадаємо, 7 листопада о 14:13 до Служби 101 міста Луцька надійшло повідомлення про пожежу, що трапилася на місці пошкодження газової труби на вулиці Будівельній у селі Рованці Луцького району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Переплутали з водопроводом: назвали причину загоряння газопроводу під Луцьком.ВІДЕО
Сьогодні, 21:34
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 8 листопада
Сьогодні, 20:00
Росія продовжує перекидати війська в Білорусь. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 19:00
Медіа