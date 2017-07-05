Переплутали з водопроводом: назвали причину загоряння газопроводу під Луцьком.ВІДЕО

Переплутали з водопроводом: назвали причину загоряння газопроводу під Луцьком.ВІДЕО
Попередня причина пожежі на газопроводі високого тиску у селі Рованці Луцького району – несанкціоновані роботи.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на керівника аварійно-диспетчерської служби "Волиньгазу" Валентина Киричука.

Витік газу майстри вже перекрили.

"Тут пробували врізати будинковий водопровід у водопровід вуличний. Однак вони переплутали водопровід з газопроводом, намагалися врізати водопровід в газопровід, його розгерметизували і відбувся витік газу з подальшим горінням", – зазначив газовик.

Через вогонь частково обгорів причіп від вантажівки, що стояв біля паркану сусіднього будинку.

Власниця вантажівки розповіла, що сусідів, які будуються поруч, знає, питання з пошкодженим майном вони вирішать самостійно.


Нагадаємо, 7 листопада о 14:13 до Служби 101 міста Луцька надійшло повідомлення про пожежу, що трапилася на місці пошкодження газової труби на вулиці Будівельній у селі Рованці Луцького району.

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Теги: Рованці, Луцьк, пожежа
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