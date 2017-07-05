Переплутали з водопроводом: назвали причину загоряння газопроводу під Луцьком.ВІДЕО





Про це повідомляє Валентина Киричука.



Витік газу майстри вже перекрили.



"Тут пробували врізати будинковий водопровід у водопровід вуличний. Однак вони переплутали водопровід з газопроводом, намагалися врізати водопровід в газопровід, його розгерметизували і відбувся витік газу з подальшим горінням", – зазначив газовик.



Через вогонь частково обгорів причіп від вантажівки, що стояв біля паркану сусіднього будинку.



Власниця вантажівки розповіла, що сусідів, які будуються поруч, знає, питання з пошкодженим майном вони вирішать самостійно.





Нагадаємо, 7 листопада о 14:13 до Служби 101 міста Луцька надійшло повідомлення про пожежу, що трапилася на місці пошкодження газової труби на вулиці Будівельній у селі Рованці Луцького району.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Попередня причина пожежі на газопроводі високого тиску у селі Рованці Луцького району – несанкціоновані роботи.Про це повідомляє Суспільне , посилаючись на керівника аварійно-диспетчерської служби "Волиньгазу"Витік газу майстри вже перекрили."Тут пробували врізати будинковий водопровід у водопровід вуличний. Однак вони переплутали водопровід з газопроводом, намагалися врізати водопровід в газопровід, його розгерметизували і відбувся витік газу з подальшим горінням", – зазначив газовик.Через вогонь частково обгорів причіп від вантажівки, що стояв біля паркану сусіднього будинку.Власниця вантажівки розповіла, що сусідів, які будуються поруч, знає, питання з пошкодженим майном вони вирішать самостійно.Нагадаємо, 7 листопада о 14:13 до Служби 101 міста Луцька надійшло повідомленняЛуцького району.

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