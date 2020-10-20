Волинянину вручили срібну медаль Кубку Європи, вдібрану у росіянина за допінг

Івану Банзеруку вручили срібну медаль, яку він виборов на Кубку Європи зі спортивної ходьби у 2015 році на дистанції 50 кілометрів.



Така затримка з нагородженням волинського скорохода пов’язана з допінговою дискваліфікацією російських спортсменів, які на той час посіли друге та третє місце. Лише відкрита допінг-проба все розставила на свої місця, - пише



Як розповів президент Федерації легкої атлетики Волинської області Володимир Рудюк, у 2015 році в іспанській Мурсії відбувався Кубок Європи зі спортивної ходьби, в якому взяла участь збірна України, в складі якої був волинянин Іван Банзерук. Змагання відбувалися на дистанції 50 кілометрів – Іван Банзерук посів четверте місце, бронзу та срібло взяли росіяни. Однак взята після змагань допінг-проба російських спортсменів виявилася позитивною. Тож вони були дискваліфіковані, відповідно, їхні медалі забрали. Відтак збірна України отримає заслужені срібні медалі у загальному заліку, а Іван Банзерук – ще й срібну в особистому.



«В жовтні у Таллінні відбувався європейський легкоатлетичний конгрес, де офіційній українській делегації були повернені медалі, аби ми їх вручили заслуженим переможцям. Сьогодні я маю велику честь вручити ці медалі Івану Банзеруку. Лише через сім років медалі знайшли свого героя», – зазначив Володимир Рудюк.



Він також пояснив, чому процес дискваліфікації відбувається так довго: «Після відкриття допінг-проб спортсмени зазвичай подають апеляцію, відбуваються суди. Але вина росіян була повністю доведена. У минулому році, ще до повномасштабної війни, ці медалі у них були забрані. Я думаю, що російські спортсмени будуть відстороненні пожиттєво. Це ще раз показує, що росіяни нечесно борються і під час спортивних змагань, і під час війни».



Новоспечений медаліст Іван Банзерук не приховував своєї радості, отримавши заслужені нагороди лише через шість років після змагань.



«Це дуже неочікувана звістка для мене. Мені дуже приємно, але ще приємніше було б отримати ці медалі під час церемонії нагородження на змаганнях. Головне, що все відбулося чесно. Нині російські спортсмени мовчать і жодним чином не згадують про те, що їхня країна напала на нас. Тому я вважаю правильним рішенням відсторонення російських спортсменів від усіх змагань. Від жодного російського спортсмена я не чув, що так не має бути», – сказав Іван Банзерук та додав, що не намагався достукатися до російських спортсменів після початку повномасштабної війни, адже це просто не має сенсу.



Легкоатлет також відзначив, що навіть до повномасштабної війни у російських спортсменів було багато дискваліфікацій через приймання допінгу в різних видах спорту.



«Вони ніколи не борються чесно», – резюмував Іван Банзерук.

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