Жителі громади на Волині чули вибухи, пояснили причину





Про це повідомив голова громади Валерій Свіржевський.



Також очільник громади пояснив причини вибухів: "На околицях громади сьогодн було чути вибухи! Причин для хвилювання немає! Від сьогодні і в найближчі дні поблизу будуть проводитись військові інженерні роботи і планові військові навчання!".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителі однієї з територіальних громад на Волині 2 листопада чули вибухи.Про це повідомив голова громадиТакож очільник громади пояснив причини вибухів: "На околицях громади сьогодн було чути вибухи! Причин для хвилювання немає! Від сьогодні і в найближчі дні поблизу будуть проводитись військові інженерні роботи і планові військові навчання!".

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