Жителі громади на Волині чули вибухи, пояснили причину

Жителі громади на Волині чули вибухи, пояснили причину
Жителі однієї з територіальних громад на Волині 2 листопада чули вибухи.

Про це повідомив голова громади Валерій Свіржевський.

Також очільник громади пояснив причини вибухів: "На околицях громади сьогодн було чути вибухи! Причин для хвилювання немає! Від сьогодні і в найближчі дні поблизу будуть проводитись військові інженерні роботи і планові військові навчання!".

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Теги: Волинь, Заболоття, вибухи, навчання
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