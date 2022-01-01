Жителі громади на Волині чули вибухи, пояснили причину
Сьогодні, 22:13
Жителі однієї з територіальних громад на Волині 2 листопада чули вибухи.
Про це повідомив голова громади Валерій Свіржевський.
Також очільник громади пояснив причини вибухів: "На околицях громади сьогодн було чути вибухи! Причин для хвилювання немає! Від сьогодні і в найближчі дні поблизу будуть проводитись військові інженерні роботи і планові військові навчання!".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова громади Валерій Свіржевський.
Також очільник громади пояснив причини вибухів: "На околицях громади сьогодн було чути вибухи! Причин для хвилювання немає! Від сьогодні і в найближчі дні поблизу будуть проводитись військові інженерні роботи і планові військові навчання!".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Добрі новини від ВолиньPost за 7 листопада
Сьогодні, 23:35
Жителі громади на Волині чули вибухи, пояснили причину
Сьогодні, 22:13
Медіа