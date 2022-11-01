«Рухаємося до 100% захисту неба України», – Зеленський про нові системи ППО

«Рухаємося до 100% захисту неба України», – Зеленський про нові системи ППО
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала нові системи, які суттєво зміцнюють протиповітряну оборону.

Про це Володимир Зеленський сказав у відеозверненні, - пише "Українська правда".

"Отримали й нові системи, які суттєво зміцнюють нашу протиповітряну оборону. Захист українського неба, звісно, не стовідсотковий, але поступово рухаємось до нашої мети. Станом на сьогодні можна сказати, що нещодавня ескалація російського ракетного та дронового терору призвела лише до того, що світ відповідає – відповідає новою допомогою Україні. Зробимо все, щоб до цієї допомоги приєдналось якнайбільше країн", - сказав Зеленський.

За словами глави держави, у понеділок окупанти завдали ударів по більш ніж п’ятдесяти населених пунктах на Донбасі, Запоріжжі, Херсонщині, Миколаївщині, Харківщині, Дніпропетровській області з ракет, авіації, РСЗВ.


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Теги: ППО, Володимир Зеленський, Україна, війна
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