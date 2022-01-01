У Луцьку ліквідовують прориви на тепломережах. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
Станом на 7 листопада через витоки на тепломережах тепла немає у 29 будинках Луцька. Вісім витоків сталися на зовнішніх тепломережах і один на внутрішньобудинковій мережі.
Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на речника державного-комунального підприємства "Луцьктепло" Антона Безносикова.
З його слів, тепло подали у 684 житлові будинки із 759. У 46 будинках цього року встановлювали нові індивідуальні теплові пункти, зараз їх вводять в експлуатацію і через це відсутнє опалення. Наразі в обласному центрі працюють 43 котельні, які забезпечують споживачів міста тепловою енергією та гарячою водою.
Поблизу обласного театру ляльок працівники підприємства "Луцьктепло" виявили витік на тепломережі.
У будинку, що на вулиці Богдана Хмельницького, 20 тепла ще немає, а в обласному театрі ляльок, що розташований поруч, є.
Речник державного комунального підприємства "Луцьктепло" Антон Безносиков каже, що 80% трубопроводів обласного центру перебувають в аварійному стані, вони вичерпали свій термін експлуатації. Додає: підприємство не має ресурсів на капітальний ремонт мережі. Наразі працівники "Луцьктепла" працюють в режимі аварійних робіт, ліквідовуючи місця витоків, а не замінюючи усю протяжність теплової мережі від теплової камери до теплової камери.
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Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на речника державного-комунального підприємства "Луцьктепло" Антона Безносикова.
З його слів, тепло подали у 684 житлові будинки із 759. У 46 будинках цього року встановлювали нові індивідуальні теплові пункти, зараз їх вводять в експлуатацію і через це відсутнє опалення. Наразі в обласному центрі працюють 43 котельні, які забезпечують споживачів міста тепловою енергією та гарячою водою.
Поблизу обласного театру ляльок працівники підприємства "Луцьктепло" виявили витік на тепломережі.
У будинку, що на вулиці Богдана Хмельницького, 20 тепла ще немає, а в обласному театрі ляльок, що розташований поруч, є.
Речник державного комунального підприємства "Луцьктепло" Антон Безносиков каже, що 80% трубопроводів обласного центру перебувають в аварійному стані, вони вичерпали свій термін експлуатації. Додає: підприємство не має ресурсів на капітальний ремонт мережі. Наразі працівники "Луцьктепла" працюють в режимі аварійних робіт, ліквідовуючи місця витоків, а не замінюючи усю протяжність теплової мережі від теплової камери до теплової камери.
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