У Луцьку ліквідовують прориви на тепломережах. ВІДЕО





Про це повідомляє Антона Безносикова.



З його слів, тепло подали у 684 житлові будинки із 759. У 46 будинках цього року встановлювали нові індивідуальні теплові пункти, зараз їх вводять в експлуатацію і через це відсутнє опалення. Наразі в обласному центрі працюють 43 котельні, які забезпечують споживачів міста тепловою енергією та гарячою водою.



Поблизу обласного театру ляльок працівники підприємства "Луцьктепло" виявили витік на тепломережі.



У будинку, що на вулиці Богдана Хмельницького, 20 тепла ще немає, а в обласному театрі ляльок, що розташований поруч, є.



Речник державного комунального підприємства "Луцьктепло" Антон Безносиков каже, що 80% трубопроводів обласного центру перебувають в аварійному стані, вони вичерпали свій термін експлуатації. Додає: підприємство не має ресурсів на капітальний ремонт мережі. Наразі працівники "Луцьктепла" працюють в режимі аварійних робіт, ліквідовуючи місця витоків, а не замінюючи усю протяжність теплової мережі від теплової камери до теплової камери.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 7 листопада через витоки на тепломережах тепла немає у 29 будинках Луцька. Вісім витоків сталися на зовнішніх тепломережах і один на внутрішньобудинковій мережі.Про це повідомляє Суспільне , посилаючись на речника державного-комунального підприємства "Луцьктепло"З його слів, тепло подали у 684 житлові будинки із 759. У 46 будинках цього року встановлювали нові індивідуальні теплові пункти, зараз їх вводять в експлуатацію і через це відсутнє опалення. Наразі в обласному центрі працюють 43 котельні, які забезпечують споживачів міста тепловою енергією та гарячою водою.Поблизу обласного театру ляльок працівники підприємства "Луцьктепло" виявили витік на тепломережі.У будинку, що на вулиці Богдана Хмельницького, 20 тепла ще немає, а в обласному театрі ляльок, що розташований поруч, є.Речник державного комунального підприємства "Луцьктепло" Антон Безносиков каже, що 80% трубопроводів обласного центру перебувають в аварійному стані, вони вичерпали свій термін експлуатації. Додає: підприємство не має ресурсів на капітальний ремонт мережі. Наразі працівники "Луцьктепла" працюють в режимі аварійних робіт, ліквідовуючи місця витоків, а не замінюючи усю протяжність теплової мережі від теплової камери до теплової камери.

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