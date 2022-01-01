У Луцьку ліквідовують прориви на тепломережах. ВІДЕО

У Луцьку ліквідовують прориви на тепломережах. ВІДЕО
Станом на 7 листопада через витоки на тепломережах тепла немає у 29 будинках Луцька. Вісім витоків сталися на зовнішніх тепломережах і один на внутрішньобудинковій мережі.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на речника державного-комунального підприємства "Луцьктепло" Антона Безносикова.

З його слів, тепло подали у 684 житлові будинки із 759. У 46 будинках цього року встановлювали нові індивідуальні теплові пункти, зараз їх вводять в експлуатацію і через це відсутнє опалення. Наразі в обласному центрі працюють 43 котельні, які забезпечують споживачів міста тепловою енергією та гарячою водою.

Поблизу обласного театру ляльок працівники підприємства "Луцьктепло" виявили витік на тепломережі.

У будинку, що на вулиці Богдана Хмельницького, 20 тепла ще немає, а в обласному театрі ляльок, що розташований поруч, є.

Речник державного комунального підприємства "Луцьктепло" Антон Безносиков каже, що 80% трубопроводів обласного центру перебувають в аварійному стані, вони вичерпали свій термін експлуатації. Додає: підприємство не має ресурсів на капітальний ремонт мережі. Наразі працівники "Луцьктепла" працюють в режимі аварійних робіт, ліквідовуючи місця витоків, а не замінюючи усю протяжність теплової мережі від теплової камери до теплової камери.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, опалювання, аварія, ліквідація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де сьогодні у Луцькій громаді та районі вимикатимуть світло
Сьогодні, 08:54
У Луцьку ліквідовують прориви на тепломережах. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
Притула показав, як народні безпілотники знищать танки рашистів. ВІДЕО
Сьогодні, 07:31
«Рухаємося до 100% захисту неба України», – Зеленський про нові системи ППО
Сьогодні, 06:31
Волинська громада купила безпілотник для ЗСУ
Сьогодні, 05:28
Схожі новини
В центрі Луцька на «зебрі» збили жінку. ВІДЕО В центрі Луцька на «зебрі» збили жінку. ВІДЕО
27 травень, 02:19
У Луцьку на Соборності зіткнулися дві автівки. ВІДЕО У Луцьку на Соборності зіткнулися дві автівки. ВІДЕО
23 лютий, 21:01
У Луцьку легковик збив людину, потерпіла особа в лікарні У Луцьку легковик збив людину, потерпіла особа в лікарні
28 січень, 21:02
У Луцьку після зіткнення Volkswagen вилетів на тротуар і збив дівчину. ФОТО, ВІДЕО У Луцьку після зіткнення Volkswagen вилетів на тротуар і збив дівчину. ФОТО, ВІДЕО
12 січень, 21:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де сьогодні у Луцькій громаді та районі вимикатимуть світло
Сьогодні, 08:54
 0
У Луцьку ліквідовують прориви на тепломережах. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
 0
Притула показав, як народні безпілотники знищать танки рашистів. ВІДЕО
Сьогодні, 07:31
 0
«Рухаємося до 100% захисту неба України», – Зеленський про нові системи ППО
Сьогодні, 06:31
 0
Волинська громада купила безпілотник для ЗСУ
Сьогодні, 05:28
 0
Медіа
відео
1/8