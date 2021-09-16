Де сьогодні на Волині вимикатимуть світло: графік

Де сьогодні на Волині вимикатимуть світло: графік
Сьогодні, 08.11.2022 року ПАТ «Волиньобленерго» впроваджені графіки погодинного відключення електроенергії у Волинській області.

Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».

Такі відключення застосовуються з метою збереження балансу у роботі енергосистеми України. Введення в дію та відміна ГПВ здійснюється згідно розпорядження диспетчера НЕК «Укренерго».

ПрАТ "Волиньобленерго" опублікувало орієнтовний перелік вулиць та населених пунктів, де в разі необхідності буде обмежене електропостачання та орієнтовну почерговість в часових проміжках для цих адрес.

Ознайомитись із графіком можна на веб сайті «Волиньобленерго» за посиланням https://cutt.ly/ONQ7GNl

Щодо Луцького району та громади, електроенергії не буде з 16:15 до 20:00 у наступних населених пунктах: с. Сирники, Маташівка, Княгининок, смт. Торчин, с. Буяни, Охотин, Шепель, Усичі, х.Казьонщина, с. Запусти, Верхи, Веселе, с. Новостав, Коршовець, Боратин, Голишів.

Можлива похибка у часі вимкнення та увімкнення електроенергіїв до 40 хв.

Нагадаємо, у середу, 9 листопада, значна частина Луцька знову буде без світла.

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Теги: Луцьк, світло, Волинь
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