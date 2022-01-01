ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 710 окупантів





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.11 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 77170 (+710) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 786 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 654 (+24) од,

артилерійських систем – 1 791 (+9) од,

РСЗВ – 391 (+0) од,

засоби ППО ‒ 203 (+1) од,

літаків – 278 (+1) од,

гелікоптерів – 260 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 476 (+4),

крилаті ракети ‒ 399 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 216 (+17) од,

спеціальна техніка ‒ 159 (+2).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні з Україною 77 170 військових.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.11 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 77170 (+710) осіб ліквідовано,танків ‒ 2 786 (+15) од,бойових броньованих машин ‒ 5 654 (+24) од,артилерійських систем – 1 791 (+9) од,РСЗВ – 391 (+0) од,засоби ППО ‒ 203 (+1) од,літаків – 278 (+1) од,гелікоптерів – 260 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 476 (+4),крилаті ракети ‒ 399 (+0),кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4 216 (+17) од,спеціальна техніка ‒ 159 (+2).

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