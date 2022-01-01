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ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 710 окупантів

ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 710 окупантів
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні з Україною 77 170 військових.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 77170 (+710) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2 786 (+15) од,
бойових броньованих машин ‒ 5 654 (+24) од,
артилерійських систем – 1 791 (+9) од,
РСЗВ – 391 (+0) од,
засоби ППО ‒ 203 (+1) од,
літаків – 278 (+1) од,
гелікоптерів – 260 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 476 (+4),
крилаті ракети ‒ 399 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4 216 (+17) од,
спеціальна техніка ‒ 159 (+2).

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Теги: Росія, Україна, війна
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