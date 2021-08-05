Україна створить флот морських дронів

Україна створить флот морських дронів
Президент України Володимир Зеленський заявив про намір створити флот морських дронів.

Про це президент повідомив 5 листопада у вечірньому зверненні до українців.

Зеленський підкреслив, що флот морських дронів буде створено виключно для захисту морської акваторії України.

"До речі, наступного тижня запустимо ще один фандрейзинговий напрям - акумулюватимемо кошти для флоту морських дронів. Думаю, що абсолютно кожен розуміє, що це і для чого це, і впевнений, що мільйони людей підтримають і такий напрям у нашій обороні. Як це працює – всі вже бачили. І це лише для захисту нашої морської акваторії, на чуже ми не претендуємо", – розповів він.

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Теги: морські дрони, флот
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