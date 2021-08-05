Україна створить флот морських дронів

Володимир Зеленський заявив про намір створити флот морських дронів.



Про це президент



Зеленський підкреслив, що флот морських дронів буде створено виключно для захисту морської акваторії України.



"До речі, наступного тижня запустимо ще один фандрейзинговий напрям - акумулюватимемо кошти для флоту морських дронів. Думаю, що абсолютно кожен розуміє, що це і для чого це, і впевнений, що мільйони людей підтримають і такий напрям у нашій обороні. Як це працює – всі вже бачили. І це лише для захисту нашої морської акваторії, на чуже ми не претендуємо", – розповів він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українизаявив про намір створити флот морських дронів.Про це президент повідомив 5 листопада у вечірньому зверненні до українців.Зеленський підкреслив, що флот морських дронів буде створено виключно для захисту морської акваторії України."До речі, наступного тижня запустимо ще один фандрейзинговий напрям - акумулюватимемо кошти для флоту морських дронів. Думаю, що абсолютно кожен розуміє, що це і для чого це, і впевнений, що мільйони людей підтримають і такий напрям у нашій обороні. Як це працює – всі вже бачили. І це лише для захисту нашої морської акваторії, на чуже ми не претендуємо", – розповів він.

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