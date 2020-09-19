ЗСУ знищили батальйон мобілізованих окупантів у Луганській області, – ЗМІ





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Російський солдат Олексій Агафонов, який залишився живим після обстрілу ЗСУ, розповів, що понад 500 людей з його батальйону було вбито.



За його словами, спочатку командир обіцяв відправити їх до району Сватового, де за 15 кілометрів від лінії фронту вони мали вступити до лав "територіальної оборони". Але в ніч з 1 на 2 листопада весь батальйон привезли на лінію зіткнення і наказали "окопуватися і утримувати лінію оборони".



"Нас викинули в посадки, сказали окопуватися, у нас на батальйон було три лопати, забезпечення взагалі ніякого не було. Ми як змогли окопалися, а під ранок почався обстріл - артилерія, "Гради", міномети, коптери, нас просто розстрілювали. Коли всі почалося, офіцери одразу втекли.У перервах між обстрілами ми намагалися окопуватись, але нас одразу знаходили коптери і просто розстрілювали. З 570 осіб цілих 29, ще 12 поранено, решта - все”, - додав військовий.



Він також зазначив, що у цьому районі Луганської області, де він потрапив під обстріл, було розбито щонайменше ще один батальйон.



"По телевізору показують, що все красиво, а насправді тут у Луганській області на передок кидають саме мобілізованих, і коли ми звідти відходили, не бачачи офіцерів, ми йшли вже назад, то бачили, що на третій лінії сидять лише контрактники та добровольці , а на передку мобілізовані", - наголосив окупант.



Агафонов розповів, що у Сватове звозять велику кількість мобілізованих з РФ для того, щоб "закривати проломи в обороні". За його словами, українські війська вже зачистили всю територію, де були росіяни, яких мобілізували.



Також інформацію про велику кількість загиблих окупантів підтверджують і дружини військових, які вижили.



"Він зателефонував мені вранці з чужого номера і розповів, що сталося, що їх кинули копати лінію оборони, їх накрив мінометний обстріл. Вони зараз бояться кудись йти, навіть до блокпоста бояться вийти. Керівництво їх покинуло, і вони не знають, що робити, просто просять допомоги", - розповідає Людмила Чорних, дружина військового, який потрапив під обстріл ЗСУ.



При цьому у Росії родичі мобілізованих у суботу, 5 листопада, зібралися біля будівлі воронезької прокуратури, вимагаючи розповісти їм інформацію про близьких.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок обстрілу українських військових під селом Макіївка (Луганської області) знищили батальйон мобілізованих росіян з Воронезької області. Сотні ворогів ліквідовано.Як повідомляє РБК-Україна , про це в коментарі "Верстке" заявили родичі мобілізованих і один з військових, який вижив.Російський солдат, який залишився живим після обстрілу ЗСУ, розповів, що понад 500 людей з його батальйону було вбито.За його словами, спочатку командир обіцяв відправити їх до району Сватового, де за 15 кілометрів від лінії фронту вони мали вступити до лав "територіальної оборони". Але в ніч з 1 на 2 листопада весь батальйон привезли на лінію зіткнення і наказали "окопуватися і утримувати лінію оборони"."Нас викинули в посадки, сказали окопуватися, у нас на батальйон було три лопати, забезпечення взагалі ніякого не було. Ми як змогли окопалися, а під ранок почався обстріл - артилерія, "Гради", міномети, коптери, нас просто розстрілювали. Коли всі почалося, офіцери одразу втекли.У перервах між обстрілами ми намагалися окопуватись, але нас одразу знаходили коптери і просто розстрілювали. З 570 осіб цілих 29, ще 12 поранено, решта - все”, - додав військовий.Він також зазначив, що у цьому районі Луганської області, де він потрапив під обстріл, було розбито щонайменше ще один батальйон."По телевізору показують, що все красиво, а насправді тут у Луганській області на передок кидають саме мобілізованих, і коли ми звідти відходили, не бачачи офіцерів, ми йшли вже назад, то бачили, що на третій лінії сидять лише контрактники та добровольці , а на передку мобілізовані", - наголосив окупант.Агафонов розповів, що у Сватове звозять велику кількість мобілізованих з РФ для того, щоб "закривати проломи в обороні". За його словами, українські війська вже зачистили всю територію, де були росіяни, яких мобілізували.Також інформацію про велику кількість загиблих окупантів підтверджують і дружини військових, які вижили."Він зателефонував мені вранці з чужого номера і розповів, що сталося, що їх кинули копати лінію оборони, їх накрив мінометний обстріл. Вони зараз бояться кудись йти, навіть до блокпоста бояться вийти. Керівництво їх покинуло, і вони не знають, що робити, просто просять допомоги", - розповідає Людмила Чорних, дружина військового, який потрапив під обстріл ЗСУ.При цьому у Росії родичі мобілізованих у суботу, 5 листопада, зібралися біля будівлі воронезької прокуратури, вимагаючи розповісти їм інформацію про близьких.

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