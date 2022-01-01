Чи буде столиця встановлювати новорічну ялинку

Чи буде столиця встановлювати новорічну ялинку
Новорічну ялинку у Києві можуть встановити, але це питання ще повністю не вирішене. Проте атмосфера Нового року у столиці повинна бути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київського міського голови Віталія Кличка в ефірі національного телемарафону.

"В першу чергу ми відштовхуємось від безпеки. По-перше, Новий рік та Різдво ніхто скасовувати не буде. А щодо святкування, то кожен зможе відсвяткувати у родині, а таких масових святкувань (у місті - ред.) 100% не буде", - заявив мер.

За словами Кличка, наразі розглядається, щоб у такі складні часи, новорічна ялинка в Києві була. Але міський голова підкреслює, що це питання безпеки.

"Ближче до Нового року зможу більш конкретно сказати, але поки і ялинку розглядаємо, і також атмосфера Нового року повинна бути", - пояснив Кличко.

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Теги: Київ, новорічна ялинка
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