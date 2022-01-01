Гайдай заявив, що ЗСУ просуваються вперед на 500 метрів щодня

Гайдай заявив, що ЗСУ просуваються вперед на 500 метрів щодня
Українські військові впевнено просуваються у Луганській області. Щодня вони звільняють приблизно по 500 метрів території.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай анонсував, що незабаром можна чекати хороших новин від Генштабу, пише 24 канал.

"Новини хороші є. Може, не так швидко, як нам хотілося б, але по 500 метрів наші війська просуваються щодня", – розповів посадовець.

Гайдай зазначив, що жоден населений пункт не дається нашим захисникам просто. Окупанти встигли підготуватися. Крім того, їм підвозять мобілізованих. Звісно, вони погано підготовлені, але якщо в їхніх руках зброя, вона стріляє та вбиває.

На жаль, втрати є. Чиновник наголосив, не треба забувати, якою ціною звільняють території.



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Теги: Гайдай, Луганськ, ЗСУ
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