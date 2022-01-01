Росія атакує житловий квартал Запоріжжя





Про це інформує



Під обстріл потрапив житловий квартал, там спалахнула пожежа, повідомив в.о міського голови Анатолій Куртєв. На місці працюють відповідні служби. Інформацію щодо постраждалих та руйнувань уточнюють.



Зараз у місті та області знову оголошена повітряна тривога.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська атакували Запоріжжя сьогодні, 6 листопада, вночі.Про це інформує Суспільне Під обстріл потрапив житловий квартал, там спалахнула пожежа, повідомив в.о міського голови. На місці працюють відповідні служби. Інформацію щодо постраждалих та руйнувань уточнюють.Зараз у місті та області знову оголошена повітряна тривога.

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