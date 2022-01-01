Росія атакує житловий квартал Запоріжжя
Сьогодні, 02:00
Російські війська атакували Запоріжжя сьогодні, 6 листопада, вночі.
Про це інформує Суспільне.
Під обстріл потрапив житловий квартал, там спалахнула пожежа, повідомив в.о міського голови Анатолій Куртєв. На місці працюють відповідні служби. Інформацію щодо постраждалих та руйнувань уточнюють.
Зараз у місті та області знову оголошена повітряна тривога.
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Про це інформує Суспільне.
Під обстріл потрапив житловий квартал, там спалахнула пожежа, повідомив в.о міського голови Анатолій Куртєв. На місці працюють відповідні служби. Інформацію щодо постраждалих та руйнувань уточнюють.
Зараз у місті та області знову оголошена повітряна тривога.
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