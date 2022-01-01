В Україні обіцяють потепління до +18





Про це Наталка Діденко.



За її словами, сьогодні температура повітря в Україні найнижчою очікується на північному сході, де вдень буде лише +3...+7 градусів. Найтепліше буде на заході, вдень до +12...+16 градусів. На решті території України протягом дня передбачається +8...+13 градусів, в Криму до +13...+15 градусів.



За її словами, дощі ймовірні у понеділок лише місцями в Карпатах та навколокарпатських областях.



"З вівторка градуси почнуть підвищуватися, в Україні потепліє на кілька градусів", - потішила вона.



"Туманів - багато, відповідно, видимість складніша, вулиці - тьмяніші, будьте обережними", - попередила синоптик.



За даними Gismeteo, до +18 градусів температура повітря підійметься в Одесі, а в Миколаєві – до +17 градусів. Таке тепло обіцяють на 17 листопада. Загалом у цих містах буде тепло цілий тиждень. Стовпчики термометрів коливатимуться у межах +11...+16 градусів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Початок тижня в Україні буде свіжим, з туманами та нічними морозами, але вже з вівторка, 8 листопада, очікується потепління.Про це розказала синоптикЗа її словами, сьогодні температура повітря в Україні найнижчою очікується на північному сході, де вдень буде лише +3...+7 градусів. Найтепліше буде на заході, вдень до +12...+16 градусів. На решті території України протягом дня передбачається +8...+13 градусів, в Криму до +13...+15 градусів.За її словами, дощі ймовірні у понеділок лише місцями в Карпатах та навколокарпатських областях."З вівторка градуси почнуть підвищуватися, в Україні потепліє на кілька градусів", - потішила вона."Туманів - багато, відповідно, видимість складніша, вулиці - тьмяніші, будьте обережними", - попередила синоптик.За даними Gismeteo, до +18 градусів температура повітря підійметься в Одесі, а в Миколаєві – до +17 градусів. Таке тепло обіцяють на 17 листопада. Загалом у цих містах буде тепло цілий тиждень. Стовпчики термометрів коливатимуться у межах +11...+16 градусів.

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