В Україні обіцяють потепління до +18
Сьогодні, 09:10
Початок тижня в Україні буде свіжим, з туманами та нічними морозами, але вже з вівторка, 8 листопада, очікується потепління.
Про це розказала синоптик Наталка Діденко.
За її словами, сьогодні температура повітря в Україні найнижчою очікується на північному сході, де вдень буде лише +3...+7 градусів. Найтепліше буде на заході, вдень до +12...+16 градусів. На решті території України протягом дня передбачається +8...+13 градусів, в Криму до +13...+15 градусів.
За її словами, дощі ймовірні у понеділок лише місцями в Карпатах та навколокарпатських областях.
"З вівторка градуси почнуть підвищуватися, в Україні потепліє на кілька градусів", - потішила вона.
"Туманів - багато, відповідно, видимість складніша, вулиці - тьмяніші, будьте обережними", - попередила синоптик.
За даними Gismeteo, до +18 градусів температура повітря підійметься в Одесі, а в Миколаєві – до +17 градусів. Таке тепло обіцяють на 17 листопада. Загалом у цих містах буде тепло цілий тиждень. Стовпчики термометрів коливатимуться у межах +11...+16 градусів.
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Про це розказала синоптик Наталка Діденко.
За її словами, сьогодні температура повітря в Україні найнижчою очікується на північному сході, де вдень буде лише +3...+7 градусів. Найтепліше буде на заході, вдень до +12...+16 градусів. На решті території України протягом дня передбачається +8...+13 градусів, в Криму до +13...+15 градусів.
За її словами, дощі ймовірні у понеділок лише місцями в Карпатах та навколокарпатських областях.
"З вівторка градуси почнуть підвищуватися, в Україні потепліє на кілька градусів", - потішила вона.
"Туманів - багато, відповідно, видимість складніша, вулиці - тьмяніші, будьте обережними", - попередила синоптик.
За даними Gismeteo, до +18 градусів температура повітря підійметься в Одесі, а в Миколаєві – до +17 градусів. Таке тепло обіцяють на 17 листопада. Загалом у цих містах буде тепло цілий тиждень. Стовпчики термометрів коливатимуться у межах +11...+16 градусів.
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