У Луцьку горіла господарська споруда





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Вогонь поширився дерев’яним оздобленням стін й сягнув стелі. Рятувальники локалізували горіння о 20:24, ліквідували – о 20:31. Імовірно, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.



Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті: пильнувати за справністю опалювальної техніки й електромережі, бути обережними при використанні відкритого вогню, не залишати без нагляду малолітніх дітей. При виявленні ознак пожежі викликайте пожежно-рятувальні підрозділи за номером 101.



Фото ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 8 листопада о 20:21 рятувальники 25 ДПРЧ Луцька прибули за викликом на вулицю Героїв УПА в Луцьку, де горіла металева господарська споруда.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Вогонь поширився дерев’яним оздобленням стін й сягнув стелі. Рятувальники локалізували горіння о 20:24, ліквідували – о 20:31. Імовірно, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті: пильнувати за справністю опалювальної техніки й електромережі, бути обережними при використанні відкритого вогню, не залишати без нагляду малолітніх дітей. При виявленні ознак пожежі викликайте пожежно-рятувальні підрозділи за номером 101.Фото ілюстративне.

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