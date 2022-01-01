У Луцьку горіла господарська споруда
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8 листопада о 20:21 рятувальники 25 ДПРЧ Луцька прибули за викликом на вулицю Героїв УПА в Луцьку, де горіла металева господарська споруда.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Вогонь поширився дерев’яним оздобленням стін й сягнув стелі. Рятувальники локалізували горіння о 20:24, ліквідували – о 20:31. Імовірно, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.
Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті: пильнувати за справністю опалювальної техніки й електромережі, бути обережними при використанні відкритого вогню, не залишати без нагляду малолітніх дітей. При виявленні ознак пожежі викликайте пожежно-рятувальні підрозділи за номером 101.
Фото ілюстративне.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Вогонь поширився дерев’яним оздобленням стін й сягнув стелі. Рятувальники локалізували горіння о 20:24, ліквідували – о 20:31. Імовірно, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.
Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті: пильнувати за справністю опалювальної техніки й електромережі, бути обережними при використанні відкритого вогню, не залишати без нагляду малолітніх дітей. При виявленні ознак пожежі викликайте пожежно-рятувальні підрозділи за номером 101.
Фото ілюстративне.
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