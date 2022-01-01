Чи можна самостійно видалити вірус із телефону









Розпізнати, що на смартфоні встановлено шкідливе програмне забезпечення, можна за різними ознаками. Наприклад, швидке розрядження батареї, значне уповільнення роботи, часті збої.



Періодично перевіряйте встановлені на телефоні додатки – якщо бачите такий, якого ви не встановлювали, одразу видаляйте.



Самостійно видалити віруси з телефону можна так:



- Переведіть пристрій у безпечний режим (або увімкніть режим польоту, відключіть інтернет-з’єднання). Перевірте пристрій вбудованим антивірусом, якщо такий є на телефоні, та видаліть всі знайдені загрози: Налаштування – Обслуговування пристрою – Захист пристрою – Сканувати телефон. Зауважимо, шлях може відрізнятися, залежно від моделі смартфону.



- Якщо на телефоні немає вбудованого антивірусу, скористайтеся спеціальними антивірусними додатками. Не користуйтеся російськими програмами, довіряйте відомим розробникам та завантажуйте антивіруси тільки з офіційних магазинів чи вебсайтів розробників.



- Якщо на смартфоні антивірус відсутній, можна також просканувати телефон комп’ютерним антивірусом:

▪️підключіть телефон через USB до комп'ютера,

▪️запустіть сканування антивірусом підключених пристроїв.



- Як крайній захід – скиньте систему до заводських налаштувань. Налаштування – Загальне керування – Скидання – Скинути систему до заводських налаштувань.



Майте на увазі, що всі дані на смартфоні у такому разі будуть видалені. Щоб не втратити важливої інформації, не забувайте заздалегідь робити



Якщо не впевнені, що можете впоратися самостійно, зверніться до спеціалістів сервісного центру.



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