Чи можна самостійно видалити вірус із телефону

Чи можна самостійно видалити вірус із телефону
Віруси у смартфоні не тільки впливають на повноцінну роботу пристрою. Передусім вони становлять загрозу особистій, конфіденційній, фінансовій інформації, яка може стати доступною зловмисникам.

Держспецзв’язку дає відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом та інші.

Розпізнати, що на смартфоні встановлено шкідливе програмне забезпечення, можна за різними ознаками. Наприклад, швидке розрядження батареї, значне уповільнення роботи, часті збої.

Періодично перевіряйте встановлені на телефоні додатки – якщо бачите такий, якого ви не встановлювали, одразу видаляйте.

Самостійно видалити віруси з телефону можна так:

- Переведіть пристрій у безпечний режим (або увімкніть режим польоту, відключіть інтернет-з’єднання). Перевірте пристрій вбудованим антивірусом, якщо такий є на телефоні, та видаліть всі знайдені загрози: Налаштування – Обслуговування пристрою – Захист пристрою – Сканувати телефон. Зауважимо, шлях може відрізнятися, залежно від моделі смартфону.

- Якщо на телефоні немає вбудованого антивірусу, скористайтеся спеціальними антивірусними додатками. Не користуйтеся російськими програмами, довіряйте відомим розробникам та завантажуйте антивіруси тільки з офіційних магазинів чи вебсайтів розробників.

- Якщо на смартфоні антивірус відсутній, можна також просканувати телефон комп’ютерним антивірусом:
▪️підключіть телефон через USB до комп'ютера,
▪️запустіть сканування антивірусом підключених пристроїв.

- Як крайній захід – скиньте систему до заводських налаштувань. Налаштування – Загальне керування – Скидання – Скинути систему до заводських налаштувань.

Майте на увазі, що всі дані на смартфоні у такому разі будуть видалені. Щоб не втратити важливої інформації, не забувайте заздалегідь робити резервне копіювання даних.

Якщо не впевнені, що можете впоратися самостійно, зверніться до спеціалістів сервісного центру.

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Теги: вірус, телефон, видалити
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