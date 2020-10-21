На Волині спіймали двох злодіїв: вкрали планшет та велосипед

За добу у Камінь-Каширському районі поліцейські затримали двох чоловіків, підозрюваних у вчиненні крадіжок. Факти викрадення чужого майна зареєстрували у самому райцентрі та селищі Любешів.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 8 листопада, посеред дня зловмисник викрав із магазину по вулиці Шевченка у Камінь-Каширську планшет Lenovo. Сума завданих матеріальних збитків – 6 тис. 500 грн.Поліцейські оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 39-річний житель Ковеля.Цього ж дня у селищі Любешів правоохоронці викрили 37-річного жителя району у крадіжці велосипеда Kettler, вартістю 5 тис. грн. Двоколісний знаходився у приміщенні місцевої лікарні.Обох зловмисників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Планшет та велосипед вилучили.За вчинення крадіжки в умовах воєнного стану їм загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.