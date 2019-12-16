На Волині через необережність під час куріння горіла квартира





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



За 7 хвилин після виклику до місця події прибули рятувальники 19 державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля. З’ясувалося, що в квартирі на першому поверсі горить матрац, виділяючи отруйний дим.



Мешканці горішніх квартир самостійно залишили задимлені квартири.



Рятувальники локалізували горіння о 18:26, ліквідували – о 18:31. За попередніми даними, до пожежі привела необережність під час куріння 50-річного мешканця будинку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 8 листопада о 18:07 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в п’ятиповерхівці на вулиці Володимирській у Ковелі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.За 7 хвилин після виклику до місця події прибули рятувальники 19 державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля. З’ясувалося, що в квартирі на першому поверсі горить матрац, виділяючи отруйний дим.Мешканці горішніх квартир самостійно залишили задимлені квартири.Рятувальники локалізували горіння о 18:26, ліквідували – о 18:31. За попередніми даними, до пожежі привела необережність під час куріння 50-річного мешканця будинку.

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