На Волині через необережність під час куріння горіла квартира

На Волині через необережність під час куріння горіла квартира
8 листопада о 18:07 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в п’ятиповерхівці на вулиці Володимирській у Ковелі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

За 7 хвилин після виклику до місця події прибули рятувальники 19 державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля. З’ясувалося, що в квартирі на першому поверсі горить матрац, виділяючи отруйний дим.

Мешканці горішніх квартир самостійно залишили задимлені квартири.

Рятувальники локалізували горіння о 18:26, ліквідували – о 18:31. За попередніми даними, до пожежі привела необережність під час куріння 50-річного мешканця будинку.

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Теги: Ковель, пожежа, квартира
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