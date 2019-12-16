На Волині через необережність під час куріння горіла квартира
Сьогодні, 10:31
8 листопада о 18:07 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в п’ятиповерхівці на вулиці Володимирській у Ковелі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
За 7 хвилин після виклику до місця події прибули рятувальники 19 державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля. З’ясувалося, що в квартирі на першому поверсі горить матрац, виділяючи отруйний дим.
Мешканці горішніх квартир самостійно залишили задимлені квартири.
Рятувальники локалізували горіння о 18:26, ліквідували – о 18:31. За попередніми даними, до пожежі привела необережність під час куріння 50-річного мешканця будинку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
За 7 хвилин після виклику до місця події прибули рятувальники 19 державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля. З’ясувалося, що в квартирі на першому поверсі горить матрац, виділяючи отруйний дим.
Мешканці горішніх квартир самостійно залишили задимлені квартири.
Рятувальники локалізували горіння о 18:26, ліквідували – о 18:31. За попередніми даними, до пожежі привела необережність під час куріння 50-річного мешканця будинку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Повідомили, коли дадуть тепло у Ковелі
Сьогодні, 10:58
На Волині через необережність під час куріння горіла квартира
Сьогодні, 10:31
Першокласник з Волині задонатив на буржуйки для військових
Сьогодні, 10:11
Зник безвісти 50-річний чоловік з Луцька. ФОТО
Сьогодні, 09:57
СБУ знешкодила ворожу ДРГ, яка готувала вбивства командирів Сил спеціальних операцій ЗСУ
Сьогодні, 09:41
Медіа