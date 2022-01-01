Росія втратила половину своїх танків в Україні, – Пентагон

Росія втратила половину своїх танків в Україні, – Пентагон
Росія, ймовірно, втратила половину своїх основних бойових танків у війні проти України та використала більшу частину своєї високоточної зброї. Що стало великим стратегічним провалом Кремля.

Про це заявив заступник міністра оборони США з питань політики Колін Каль, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

"Путін зазнав невдачі... Росія вийде з цієї війни слабшою, ніж вона була", - заявив Каль журналістам.

Він підкреслив, що РФ зазнала десятків тисяч втрат з початку війни в лютому, що "на порядки" більше, ніж Радянський Союз в Афганістані.

"Вони, ймовірно, втратили половину своїх основних бойових танків у всій російській армії... Понад 80% їх сухопутних військ загрузли в Україні. Вони витратили більшість своїх високоточних боєприпасів, а санкції та експортний контроль дуже ускладнять їм відновлення своєї армії до того, як це було до війни", - розповів Каль.

Також він зазначив, що "Путін пішов на цю війну, намагаючись знищити Україну як незалежну, суверенну демократичну країну", але "Він зазнав невдачі, і це не зміниться".

"Суверенна, незалежна, демократична Україна витримає", - додав Каль.

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Теги: Пентагон, танки, втрати окупантів
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