Росія втратила половину своїх танків в Україні, – Пентагон





Про це заявив заступник міністра оборони США з питань політики Колін Каль, повідомляє



"Путін зазнав невдачі... Росія вийде з цієї війни слабшою, ніж вона була", - заявив Каль журналістам.



Він підкреслив, що РФ зазнала десятків тисяч втрат з початку війни в лютому, що "на порядки" більше, ніж Радянський Союз в Афганістані.



"Вони, ймовірно, втратили половину своїх основних бойових танків у всій російській армії... Понад 80% їх сухопутних військ загрузли в Україні. Вони витратили більшість своїх високоточних боєприпасів, а санкції та експортний контроль дуже ускладнять їм відновлення своєї армії до того, як це було до війни", - розповів Каль.



Також він зазначив, що "Путін пішов на цю війну, намагаючись знищити Україну як незалежну, суверенну демократичну країну", але "Він зазнав невдачі, і це не зміниться".



"Суверенна, незалежна, демократична Україна витримає", - додав Каль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія, ймовірно, втратила половину своїх основних бойових танків у війні проти України та використала більшу частину своєї високоточної зброї. Що стало великим стратегічним провалом Кремля.Про це заявив заступник міністра оборони США з питань політики, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на CNN."Путін зазнав невдачі... Росія вийде з цієї війни слабшою, ніж вона була", - заявив Каль журналістам.Він підкреслив, що РФ зазнала десятків тисяч втрат з початку війни в лютому, що "на порядки" більше, ніж Радянський Союз в Афганістані."Вони, ймовірно, втратили половину своїх основних бойових танків у всій російській армії... Понад 80% їх сухопутних військ загрузли в Україні. Вони витратили більшість своїх високоточних боєприпасів, а санкції та експортний контроль дуже ускладнять їм відновлення своєї армії до того, як це було до війни", - розповів Каль.Також він зазначив, що "Путін пішов на цю війну, намагаючись знищити Україну як незалежну, суверенну демократичну країну", але "Він зазнав невдачі, і це не зміниться"."Суверенна, незалежна, демократична Україна витримає", - додав Каль.

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