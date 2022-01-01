Збитки у 150 тисяч гривень: на Волині затримали вантажівку з 35 краденими колодами дуба

У Ковельському районі встановили осіб, причетних до незаконної порубки дубів.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Під час патрулювання території обслуговування поліцейський офіцер Велицької громади зупинив вантажний автомобіль ДАФ, за кермом якого перебував 59-річний ковельчанин.Чоловік перевозив 35 колод дуба, жодних відповідних документів на це не надав.Як з’ясувалося, незаконну порубку дерев у місцевому лісництві здійснили 24-річний та 18-річний мешканці села Підріжжя. Сума завданих збитків сягає близько 150 тисяч гривень.Транспортний засіб із деревиною вилучили. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну порубку або перевезення, зберігання та збут лісу. Триває досудове розслідування.