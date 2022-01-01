Збитки у 150 тисяч гривень: на Волині затримали вантажівку з 35 краденими колодами дуба
Сьогодні, 12:10
У Ковельському районі встановили осіб, причетних до незаконної порубки дубів.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Під час патрулювання території обслуговування поліцейський офіцер Велицької громади зупинив вантажний автомобіль ДАФ, за кермом якого перебував 59-річний ковельчанин.
Чоловік перевозив 35 колод дуба, жодних відповідних документів на це не надав.
Як з’ясувалося, незаконну порубку дерев у місцевому лісництві здійснили 24-річний та 18-річний мешканці села Підріжжя. Сума завданих збитків сягає близько 150 тисяч гривень.
Транспортний засіб із деревиною вилучили. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну порубку або перевезення, зберігання та збут лісу. Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Під час патрулювання території обслуговування поліцейський офіцер Велицької громади зупинив вантажний автомобіль ДАФ, за кермом якого перебував 59-річний ковельчанин.
Чоловік перевозив 35 колод дуба, жодних відповідних документів на це не надав.
Як з’ясувалося, незаконну порубку дерев у місцевому лісництві здійснили 24-річний та 18-річний мешканці села Підріжжя. Сума завданих збитків сягає близько 150 тисяч гривень.
Транспортний засіб із деревиною вилучили. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну порубку або перевезення, зберігання та збут лісу. Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Збитки у 150 тисяч гривень: на Волині затримали вантажівку з 35 краденими колодами дуба
Сьогодні, 12:10
У Луцьку горіла господарська споруда
Сьогодні, 11:45
Росія втратила половину своїх танків в Україні, – Пентагон
Сьогодні, 11:40
Медіа