Збитки у 150 тисяч гривень: на Волині затримали вантажівку з 35 краденими колодами дуба

Збитки у 150 тисяч гривень: на Волині затримали вантажівку з 35 краденими колодами дуба
У Ковельському районі встановили осіб, причетних до незаконної порубки дубів.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Під час патрулювання території обслуговування поліцейський офіцер Велицької громади зупинив вантажний автомобіль ДАФ, за кермом якого перебував 59-річний ковельчанин.

Чоловік перевозив 35 колод дуба, жодних відповідних документів на це не надав.

Як з’ясувалося, незаконну порубку дерев у місцевому лісництві здійснили 24-річний та 18-річний мешканці села Підріжжя. Сума завданих збитків сягає близько 150 тисяч гривень.
Збитки у 150 тисяч гривень: на Волині затримали вантажівку з 35 краденими колодами дуба

Транспортний засіб із деревиною вилучили. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну порубку або перевезення, зберігання та збут лісу. Триває досудове розслідування.
Збитки у 150 тисяч гривень: на Волині затримали вантажівку з 35 краденими колодами дуба

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Теги: Волинь, деревина, поліція
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