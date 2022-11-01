На окупованій правобережній Херсонщині росіяни почали масово підривати мости
Сьогодні, 13:25
Одразу кілька мостів на правому березі Херсонської області зруйновані в результаті підривів.
Про це пише Українська правда з посиланням на місцеве видання "Мост".
Видання вказує, що точно відомо про підрив Дар’ївського, Тягинського та Нововасильївського мосту в тилу російських військ. Інформацію про підрив масово публікують проросійські телеграм канали. Вони ж опублікували фото знищених мостів.
Окупанти стверджують, що мости підірвані "для ускладнення просування ЗСУ".
Дар’ївський міст – це міст через річку Інгулець, що розташований на автошляху Е58 біля однойменного села Херсонського району.
Міст зʼєднує між собою Херсонський та Бериславський райони. Наступний міст через Інгулець з нормальною пропускною здатністю знаходиться на Дніпропетровщині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Українська правда з посиланням на місцеве видання "Мост".
Видання вказує, що точно відомо про підрив Дар’ївського, Тягинського та Нововасильївського мосту в тилу російських військ. Інформацію про підрив масово публікують проросійські телеграм канали. Вони ж опублікували фото знищених мостів.
Окупанти стверджують, що мости підірвані "для ускладнення просування ЗСУ".
Дар’ївський міст – це міст через річку Інгулець, що розташований на автошляху Е58 біля однойменного села Херсонського району.
Міст зʼєднує між собою Херсонський та Бериславський райони. Наступний міст через Інгулець з нормальною пропускною здатністю знаходиться на Дніпропетровщині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
За минулу добу ЗСУ знищили ще 780 окупантів
Сьогодні, 09:35
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У розвідці назвали країни, які допомагають Росії
Сьогодні, 13:39
На окупованій правобережній Херсонщині росіяни почали масово підривати мости
Сьогодні, 13:25
У Луцьку встановлять блоки живлення, аби працювали світлофори
Сьогодні, 13:00
Один із наймолодших захисників Зміїного з Волині з першого дня повномасштабної війни – в полоні РФ
Сьогодні, 12:47
Медіа