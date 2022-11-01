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На окупованій правобережній Херсонщині росіяни почали масово підривати мости

На окупованій правобережній Херсонщині росіяни почали масово підривати мости
Одразу кілька мостів на правому березі Херсонської області зруйновані в результаті підривів.

Про це пише Українська правда з посиланням на місцеве видання "Мост".

Видання вказує, що точно відомо про підрив Дар’ївського, Тягинського та Нововасильївського мосту в тилу російських військ. Інформацію про підрив масово публікують проросійські телеграм канали. Вони ж опублікували фото знищених мостів.

Окупанти стверджують, що мости підірвані "для ускладнення просування ЗСУ".

Дар’ївський міст – це міст через річку Інгулець, що розташований на автошляху Е58 біля однойменного села Херсонського району.

Міст зʼєднує між собою Херсонський та Бериславський райони. Наступний міст через Інгулець з нормальною пропускною здатністю знаходиться на Дніпропетровщині.


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Теги: Росія, Україна, війна
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