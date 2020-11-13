Курс валют у Луцьку 17 листопада

Курс валют у Луцьку 17 листопада
17 листопада долар продають за 40,60.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 41,00, а продають за – 41.30.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.60, а продають за 8,81.

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Теги: Курс валют, НБУ, долари, гривня
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