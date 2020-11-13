Курс валют у Луцьку 17 листопада





Про це



Євро купують за 41,00, а продають за – 41.30.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.60, а продають за 8,81.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 17 листопада долар продають за 40,60.Про це повідомляє Мінфін.Євро купують за 41,00, а продають за – 41.30.Щодо польського злотого, то його купують за 8.60, а продають за 8,81.

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