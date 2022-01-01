У Луцьку на пішохідному переході збили дівчину – вона померла у лікарні
Сьогодні, 13:25
19 листопада у Луцьку, на вулиці Глушець, на пішохідному переході водій збив дівчину. На жаль, потерпіла померла у лікарні.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Відомо, що водій, 1983 року народження, наїхав на 22-річну дівчину, яка, попередньо, перетинала дорогу по нерегульованому переходу. Потерпіла отримала політравму.
На жаль, близько 22 години вона померла у лікарні.
Зауважують, що водій був тверезий.
За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 ККУ.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Відомо, що водій, 1983 року народження, наїхав на 22-річну дівчину, яка, попередньо, перетинала дорогу по нерегульованому переходу. Потерпіла отримала політравму.
На жаль, близько 22 години вона померла у лікарні.
Зауважують, що водій був тверезий.
За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 ККУ.
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Коментарі 1
посадити і позбавити гімнюка права керування пожиттєво
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