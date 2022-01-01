У війні з Росією загинув полковник з Волині Микола Красівов

Микола Красівов, який народився на Волині.



Про це йдеться на фейсбук-сторінці Мукачівської міської ради,



Микола Красівов народився в селищі Колки Волинської області.



«Позивний – «Батя». Заслужений позивний, а не просто, бо комбат. Я його завжди й усім ставив у приклад, цей батальйон для нас був взірцевим. Саме такі люди і є новою військовою елітою України, саме вони своїм професіоналізмом, принциповістю, турботою про особовий склад – і кують нашу перемогу. Пане полковнику, поважаю Вас і дякую Вам за звільнення Миколаївщини й Херсонщини», – написав про полеглого захисника письменник та волонтер Андрій Любка.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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