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У війні з Росією загинув полковник з Волині Микола Красівов

У війні з Росією загинув полковник з Волині Микола Красівов
На війні загинув командир 105-го закарпатського батальйону 63-ї механізованої бригади полковник Микола Красівов, який народився на Волині.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці Мукачівської міської ради, передає Суспільне.

Микола Красівов народився в селищі Колки Волинської області.

«Позивний – «Батя». Заслужений позивний, а не просто, бо комбат. Я його завжди й усім ставив у приклад, цей батальйон для нас був взірцевим. Саме такі люди і є новою військовою елітою України, саме вони своїм професіоналізмом, принциповістю, турботою про особовий склад – і кують нашу перемогу. Пане полковнику, поважаю Вас і дякую Вам за звільнення Миколаївщини й Херсонщини», – написав про полеглого захисника письменник та волонтер Андрій Любка.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Микола Красівов, втрати Волинь
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