Іподиякон з Волині довів до сліз Потапа і вийшов у суперфінал «Голосу країни». ВІДЕО

Василь Палюх став суперфіналістом співочого шоу «Голос країни». Він настільки чуттєво виконав «Пісня про пісню» Тараса Петриненка, що його тренер Потап не зміг стримати сліз.



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20 листопада на телеканалі ТЕТ відбувся грандіозний фінал головного вокального шоу «Голос країни-12». За перемогу у проєкті змагалися учасники команд Наді Дорофєєвої, Олі Полякової та Потапа, а також суперфіналісти команди «Другого шансу» народного тренера Андрія Мацоли та Олександри Заріцької.



Прямий ефір улюбленого проєкту українських глядачів відбувся у спеціальному форматі, який відповідав умовам воєнного часу, на знаковій локації – станції метро «Майдан Незалежності» у Києві.



Тренер українського вокального шоу «Голос країни-12» Олексій Потапенко не зміг стримати своїх емоцій у фіналі проекту, коли побачив виступ учасника Василя Палюха.



Конкурсант чуттєво виконав пісню «Пісня про пісню». Потап зазначив, що це був неймовірний виступ, що зцілює душі всіх українців.



«Що тут скажеш, я розплакався. Тільки пісня нас вилікує. Я знаю, скільки ти робиш для України, але найголовніше, що ти тут і ти лікуєш наші душі і серця. Спасибі тобі за це», – сказав тренер.



Так, до суперфіналу пройшли Давид Маскиса від команди Наді Дорофєєвої, Василь Палюх від команди Потапа, підопічний Олі Полякової Сергій Соловйов та учасниця «Другого шансу» Марія Квітка.



У суперфіналі волинянин Василь Палюх приголомшив виконанням пісні, для якої сам написав музику. Вокаліст створив авторську пісню на рядки Василя Симоненка «Любіть Україну».

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