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ЗСУ знищили за добу 390 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога

ЗСУ знищили за добу 390 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 21 листопада ЗСУ уже знищили близько 84600 окупантів, 2892 ворожих танків та 5822 ББМ.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 84600 (+390) осіб,
танків ‒ 2892 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 5822 (+5) од,
артилерійських систем – 1870 (+2) од,
РСЗВ – 393 (+0) од,
засобів ППО ‒ 209 (+0) од,
літаків – 278 (+0) од,
гелікоптерів – 261 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0),
крилатих ракет ‒ 480 (+0),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4378 (+7) од,
спеціальної техніки ‒ 161 (+0).

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Теги: Втрати ворога, війна, окупанти
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