Курс валют у Луцьку 21 листопада

Курс валют у Луцьку 21 листопада
21 листопада долар продають за 40,25, а купують за 40,15.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 40,55, а продають за – 40,80.

Щодо польського злотого, то його купують за 8,55, а продають за 8,75.

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Теги: Курс валют, долари, гривня
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