Курс валют у Луцьку 21 листопада
Сьогодні, 09:17
21 листопада долар продають за 40,25, а купують за 40,15.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40,55, а продають за – 40,80.
Щодо польського злотого, то його купують за 8,55, а продають за 8,75.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40,55, а продають за – 40,80.
Щодо польського злотого, то його купують за 8,55, а продають за 8,75.
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