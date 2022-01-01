70% опитаних поляків вважають, що інцидент з ракетою не вплине на відносини з Україною





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Також у поляків запитали про їхню підтримку України. Майже 65% усіх опитаних людей вважають підтримку України «достатньою». Натомість кожен четвертий респондент вважає, що допомога Україні «надто щедра». 7% опитаних сказали, що її недостатньо.



Найпопулярнішими відповідями на запитання, якою має бути польська допомога Україні, були: надання гуманітарної допомоги, прийом біженців та надання зброї, наприклад, гвинтівок чи протитанкових гранатометів.



Кожен третій респондент вважає, що Польща повинна передати Україні важку техніку, тобто літаки та танки. Кожен четвертий респондент говорить про потребу матеріальної допомоги.



Лише трохи більш як один відсоток усіх респондентів вважають, що польський уряд має надіслати власну армію на допомогу Україні.



Опитування проводили серед тисячі людей 18-20 листопада за змішаним методом: CATI (телефонне інтерв'ю за допомогою комп'ютера) та CAWI (інтернет-інтерв'ю).



Нагадаємо, 15 листопада на територію Польщі в селі Пшеводув упала ракета. Внаслідок вибуху загинули двоє чоловіків — тракторист і завідувач зернового складу. Трагедія сталася після початку масштабного ракетного удару РФ по Україні.



Міністерство закордонних справ Польщі повідомило, що це ракета — російського виробництва. Після консультацій із міжнародними партнерами в Польщі наголосили: жодних доказів, що ракету запустили росіяни, зараз немає.



У НАТО зауважили, що, за попередніми даними, у Польщі впала ракета української ППО, але провини України в цьому немає.



Українська влада спершу заявила, що ракета є російською. Та президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна прагне встановити всі деталі вибуху у прикордонному населеному пункті в Польщі. Так, українських фахівців також допустили до розслідування обставин падіння ракети в Польщі.



Глава Бюро міжнародної політики в Канцелярії президента Польщі Якуб Кумох зазначив, що в Польщі не вважають вибух на прикордонні нападом, а радше нещасним випадком. За словами Кумоха, інцидент не спричинив напруги між Києвом та Варшавою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 70,3% опитаних поляків відповіли, що інцидент із падінням ракети не вплине на польсько-українські відносини. Ще 0,7% людей зазначили, що вони «радше покращаться», 0,8% — «однозначно будуть кращими», 19,4% — «імовірніше погіршають», а 1,2% — «однозначно гіршими». Відповідь «не знаю» обрали 7,5%.Про це йдеться в опитуванні United Surveys для RMF FM та Dziennik Gazeta Prawna.Також у поляків запитали про їхню підтримку України. Майже 65% усіх опитаних людей вважають підтримку України «достатньою». Натомість кожен четвертий респондент вважає, що допомога Україні «надто щедра». 7% опитаних сказали, що її недостатньо.Найпопулярнішими відповідями на запитання, якою має бути польська допомога Україні, були: надання гуманітарної допомоги, прийом біженців та надання зброї, наприклад, гвинтівок чи протитанкових гранатометів.Кожен третій респондент вважає, що Польща повинна передати Україні важку техніку, тобто літаки та танки. Кожен четвертий респондент говорить про потребу матеріальної допомоги.Лише трохи більш як один відсоток усіх респондентів вважають, що польський уряд має надіслати власну армію на допомогу Україні.Опитування проводили серед тисячі людей 18-20 листопада за змішаним методом: CATI (телефонне інтерв'ю за допомогою комп'ютера) та CAWI (інтернет-інтерв'ю).Нагадаємо, 15 листопада. Внаслідок вибуху загинули двоє чоловіків — тракторист і завідувач зернового складу. Трагедія сталася після початку масштабного ракетного удару РФ по Україні.Міністерство закордонних справ Польщі повідомило, що це ракета — російського виробництва. Після консультацій із міжнародними партнерами в Польщі наголосили: жодних доказів, що ракету запустили росіяни, зараз немає.У НАТО зауважили, що, за попередніми даними, у Польщі впала ракета української ППО, але провини України в цьому немає.Українська влада спершу заявила, що ракета є російською. Та президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна прагне встановити всі деталі вибуху у прикордонному населеному пункті в Польщі. Так, українських фахівців також допустили до розслідування обставин падіння ракети в Польщі.Глава Бюро міжнародної політики в Канцелярії президента Польщі Якуб Кумох зазначив, що в Польщі не вважають вибух на прикордонні нападом, а радше нещасним випадком. За словами Кумоха, інцидент не спричинив напруги між Києвом та Варшавою.

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