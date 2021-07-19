Скільки часу може перебувати на службі мобілізований





Про те, що таке ротація, як часто вона має відбуватися та скільки часу може перебувати на службі мобілізований, пише



Що таке ротація



Спершу слід пояснити, що ротація – це регулярна заміна або взаємозаміна особового складу, підрозділів чи військових частин, що виконують завдання у важких, складних або несприятливих умовах, через певний час. Під час війни ротація означає заміну особового складу, що виконує бойове завдання в складних умовах, на інших військовослужбовців.



Будь-яка інформація про порядок та періоди ротації закрита. Рішення про ротацію ухвалюється за мобілізаційними планами командуванням ЗСУ. З цим питанням військовослужбовець особисто має право звертатися безпосередньо до керівництва своєї військової частини та командування ЗСУ.



Як має відбуватися ротація



Щодо мобілізованих громадян, то у випадку оголошення мобілізації та настання особливого періоду військовослужбовці, які не залучені у веденні бойових дій, можуть бути відрядженими для тимчасового заміщення посад у військових частинах, залучених у веденні воєнних дій. Після виконання бойових завдань військові повертаються до місць проходження служби, з яких були направлені у відрядження.



В особливий період терміни ротації можуть бути з моменту введення воєнного стану до оголошення демобілізації.



Скільки часу може перебувати на службі мобілізований



Військові, які на службі за призовом під час мобілізації, проходять військову службу до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію. Слід зазначити, максимальний термін перебування на військовій службі під час воєнного стану – до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації.





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