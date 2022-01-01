На Любешівщині жителям заборонили наближатися до кордону із Білоруссю
Сьогодні, 11:38
Через збройну агресію РФ та для забезпечення заходів зміцнення національної безпеки і оборони України, а також можливою небезпекою у зв'язку з облаштуванням мінно-вибухових загороджень, жителям Любешівщини забороняється наближатися до кордону з Республікою Білорусь ближче ніж на 2 км.
Про це повідомив заступник Любешівського селищного голови Володимир Сергійчук.
Окрім того, просимо бути пильними та не наближатися до ділянок, помічених табличками та знаками із написом "МІНИ", "ОБЕРЕЖНО МІНИ".
Заборона стосується всіх видів діяльності, відпочинку та будь-якого пересування у прикордонній зоні, окрім узгоджених з українськими військовими видів робіт.
Такі обмеження діятимуть до закінчення воєнного стану.
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Про це повідомив заступник Любешівського селищного голови Володимир Сергійчук.
Окрім того, просимо бути пильними та не наближатися до ділянок, помічених табличками та знаками із написом "МІНИ", "ОБЕРЕЖНО МІНИ".
Заборона стосується всіх видів діяльності, відпочинку та будь-якого пересування у прикордонній зоні, окрім узгоджених з українськими військовими видів робіт.
Такі обмеження діятимуть до закінчення воєнного стану.
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