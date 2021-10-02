Волинські сапери працюють на Донбасі
Сьогодні, 11:51
Волинські сапери продовжують роботи зі знешкодження боєприпасів на деокупованих територіях нашої держави. З квітня вони позмінно працювали на Чернігівщині, нині – у Донецькій області.
Про це повідомили у у ДСНС на Волині.
Минулого тижня волинські сапери на чолі з начальником групи піротехнічних робіт майором служби цивільного захисту Віталієм Галашею працювали в Краматорському районі Донецької області.
За тиждень вони вилучили й ліквідували 19 боєприпасів.
Роботи зі знешкодження тривають.
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Про це повідомили у у ДСНС на Волині.
Минулого тижня волинські сапери на чолі з начальником групи піротехнічних робіт майором служби цивільного захисту Віталієм Галашею працювали в Краматорському районі Донецької області.
За тиждень вони вилучили й ліквідували 19 боєприпасів.
Роботи зі знешкодження тривають.
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