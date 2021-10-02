Волинські сапери працюють на Донбасі

Волинські сапери працюють на Донбасі
Волинські сапери продовжують роботи зі знешкодження боєприпасів на деокупованих територіях нашої держави. З квітня вони позмінно працювали на Чернігівщині, нині – у Донецькій області.

Про це повідомили у у ДСНС на Волині.

Минулого тижня волинські сапери на чолі з начальником групи піротехнічних робіт майором служби цивільного захисту Віталієм Галашею працювали в Краматорському районі Донецької області.

За тиждень вони вилучили й ліквідували 19 боєприпасів.

Роботи зі знешкодження тривають.

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Теги: Волинь, ДСНС, сапери, Донецька область
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