Волинські сапери працюють на Донбасі





Про це повідомили у у ДСНС на Волині.



Минулого тижня волинські сапери на чолі з начальником групи піротехнічних робіт майором служби цивільного захисту Віталієм Галашею працювали в Краматорському районі Донецької області.



За тиждень вони вилучили й ліквідували 19 боєприпасів.



Роботи зі знешкодження тривають.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські сапери продовжують роботи зі знешкодження боєприпасів на деокупованих територіях нашої держави. З квітня вони позмінно працювали на Чернігівщині, нині – у Донецькій області.Про це повідомили у у ДСНС на Волині.Минулого тижня волинські сапери на чолі з начальником групи піротехнічних робіт майором служби цивільного захиступрацювали в Краматорському районі Донецької області.За тиждень вони вилучили й ліквідували 19 боєприпасів.Роботи зі знешкодження тривають.

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