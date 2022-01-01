Працівник «Луцькводоканалу» заплатить штраф за брудну дорогу. ФОТО

Працівник «Луцькводоканалу» заплатить штраф за брудну дорогу. ФОТО
У Луцьку муніципали зобов’язали майстра КП «Луцькводоканал» почистити дорожнє покриття від бруду, який залишила вантажівка.

Про це повідомили у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.

Інспектори під час патрулювання міста помітили забруднення дорожнього покриття на вулиці Рівненській, 48. На майстра КП «Луцькводоканал» за порушення п.п. 11.3.1 Правил благоустрою міста Луцька склали адміністративний протокол згідно зі ст. 152 КУпАП та видали припис з вимогою терміново прибрати бруд з проїзної частини дороги.

За вказане порушення майстру загрожує штраф від 850 до 1700 грн.

Муніципали закликають лучан, які стали свідками порушення Правил благоустрою міста Луцька, телефонувати на гарячу лінію ГШР: 067 0000 679, 066 102 1 102 або надсилати інформацію на Viber, Telegram, WhatsApp.
Працівник «Луцькводоканалу» заплатить штраф за брудну дорогу. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцькводоканал, муніципали, брудна дорога, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Знайшли мертвою жінку, яка зникла на Волині декілька днів тому
Сьогодні, 12:17
Працівник «Луцькводоканалу» заплатить штраф за брудну дорогу. ФОТО
Сьогодні, 12:10
Волинські сапери працюють на Донбасі
Сьогодні, 11:51
На Любешівщині жителям заборонили наближатися до кордону із Білоруссю
Сьогодні, 11:38
У любешівській лікарні – новий керівник
Сьогодні, 11:27
Схожі новини
Лучани скаржаться на вигул собак у заборонених місцях Лучани скаржаться на вигул собак у заборонених місцях
20 листопад, 02:00
У Луцьку встановили роботизовані решітки, які очищують стічні води. ФОТО У Луцьку встановили роботизовані решітки, які очищують стічні води. ФОТО
18 листопад, 08:35
Мив авто у Теремнівських ставках: на чоловіка наклали штраф Мив авто у Теремнівських ставках: на чоловіка наклали штраф
04 листопад, 10:45
У луцькому АТБ вночі продавали алкоголь У луцькому АТБ вночі продавали алкоголь
18 жовтень, 12:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Знайшли мертвою жінку, яка зникла на Волині декілька днів тому
Сьогодні, 12:17
 0
Працівник «Луцькводоканалу» заплатить штраф за брудну дорогу. ФОТО
Сьогодні, 12:10
 0
Волинські сапери працюють на Донбасі
Сьогодні, 11:51
 0
На Любешівщині жителям заборонили наближатися до кордону із Білоруссю
Сьогодні, 11:38
 0
У любешівській лікарні – новий керівник
Сьогодні, 11:27
 0
Медіа
відео
1/8