Працівник «Луцькводоканалу» заплатить штраф за брудну дорогу. ФОТО





Про це



Інспектори під час патрулювання міста помітили забруднення дорожнього покриття на вулиці Рівненській, 48. На майстра КП «Луцькводоканал» за порушення п.п. 11.3.1 Правил благоустрою міста Луцька склали адміністративний протокол згідно зі ст. 152 КУпАП та видали припис з вимогою терміново прибрати бруд з проїзної частини дороги.



За вказане порушення майстру загрожує штраф від 850 до 1700 грн.



Муніципали закликають лучан, які стали свідками порушення Правил благоустрою міста Луцька, телефонувати на гарячу лінію ГШР: 067 0000 679, 066 102 1 102 або надсилати інформацію на Viber, Telegram, WhatsApp.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку муніципали зобов’язали майстра КП «Луцькводоканал» почистити дорожнє покриття від бруду, який залишила вантажівка.Про це повідомили у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.Інспектори під час патрулювання міста помітили забруднення дорожнього покриття на вулиці Рівненській, 48. На майстра КП «Луцькводоканал» за порушення п.п. 11.3.1 Правил благоустрою міста Луцька склали адміністративний протокол згідно зі ст. 152 КУпАП та видали припис з вимогою терміново прибрати бруд з проїзної частини дороги.За вказане порушення майстру загрожує штраф від 850 до 1700 грн.Муніципали закликають лучан, які стали свідками порушення Правил благоустрою міста Луцька, телефонувати на гарячу лінію ГШР: 067 0000 679, 066 102 1 102 або надсилати інформацію на Viber, Telegram, WhatsApp.

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