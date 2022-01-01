У Херсон повертають українську пресу і телебачення





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«Ми повертаємо пресу в Херсон. Привезли друк газети «Новий день», символічно, на першому потязі перемоги до Херсона. Також привезли певне обладнання, яке дозволить поновити сигнал українського радіо та телебачення», — сказав Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час візиту на звільнену Херсонщину 19 листопада.



За сприяння Міністерства культури та інформаційної політики України, Держкомтелерадіо та НСЖУ 17 листопада вийшов перший від початку війни номер газети «Новий день». Видання зверстано та надруковано у Львові у видавничому домі «Високий замок».



В газеті багато корисної інформації – не тільки про те, як отримати пенсії, а й де, в яких закладах надається медична допомога та багато іншої. У першому номері також інтерв’ю генерального директора – художнього керівника Херсонського академічного музично-драматичного театру імені М. Куліша Олександра Книги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Одразу після звільнення Херсона від окупантів українська влада почала відновлювати роботу українського телебачення у цій місцевості, аби херсонці могли переглядати загальнонаціональний марафон «Єдині новини» та отримувати перевірену інформацію. Також на звільнених територіях вдалося відновити трансляцію «Українського радіо».Про це пише пресслужба НСЖУ.«Ми повертаємо пресу в Херсон. Привезли друк газети «Новий день», символічно, на першому потязі перемоги до Херсона. Також привезли певне обладнання, яке дозволить поновити сигнал українського радіо та телебачення», — сказав Міністр культури та інформаційної політикипід час візиту на звільнену Херсонщину 19 листопада.За сприяння Міністерства культури та інформаційної політики України, Держкомтелерадіо та НСЖУ 17 листопада вийшов перший від початку війни номер газети «Новий день». Видання зверстано та надруковано у Львові у видавничому домі «Високий замок».В газеті багато корисної інформації – не тільки про те, як отримати пенсії, а й де, в яких закладах надається медична допомога та багато іншої. У першому номері також інтерв’ю генерального директора – художнього керівника Херсонського академічного музично-драматичного театру імені М. Куліша Олександра Книги.

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