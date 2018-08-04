Тепло, електрика та інтернет: у Луцьку розгорнули «пункти незламності». ФОТО





Про це розповів речник управління Держслужби із надзвичайних ситуацій в області Володимир Нестеров, - пише



Два таких пункти, з його слів, уже розмістили в Луцьку, зокрема на Театральній площі та біля луцького РАЦСу, а також у районних центрах.



Поки вночі, говорить речник волинських рятувальників, ці пункти не працюватимуть, однак будуть відчинені допізна кожного дня. У них одночасно можуть розміститися 20 людей.



"Головне, щоб людям, які сюди звернуться, була надана та допомога, якої вони потребуватимуть. Мінімум – це тепло, електрика, яка буде подана від генератора, інтернет-зв’язок за допомогою мережі Starlink. Цей пункт спрямований, щоб надати допомогу під час відключення електричної мережі та інших ситуацій", – каже Володимир Нестеров.



Електроенергію під час аварійних та планових відключень сюди подаватиме генератор, в інший час буде світло від міської електромережі, – зазначив рятувальник Дмитро Лобарчук. Всередині намету встановлені обігрівачі, аби зігрітися, є можливість зарядити телефон.



"Тут буде тепло, буде гарячий чай і людина, якщо не буде світла в центрі міста, може зарядити телефон. Можуть люди підходити", – каже рятувальник.



Такі намети на Волині стоятимуть стільки часу, скільки в них буде потреба, – додав Володимир Нестеров.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині рятувальники розгортають "пункти незламності": намети, де люди можуть зігрітися, перечекати час відімкнення електроенергії та скористатися безплатним інтернетом.Про це розповів речник управління Держслужби із надзвичайних ситуацій в області, - пише Суспільне. Два таких пункти, з його слів, уже розмістили в Луцьку, зокрема на Театральній площі та біля луцького РАЦСу, а також у районних центрах.Поки вночі, говорить речник волинських рятувальників, ці пункти не працюватимуть, однак будуть відчинені допізна кожного дня. У них одночасно можуть розміститися 20 людей."Головне, щоб людям, які сюди звернуться, була надана та допомога, якої вони потребуватимуть. Мінімум – це тепло, електрика, яка буде подана від генератора, інтернет-зв’язок за допомогою мережі Starlink. Цей пункт спрямований, щоб надати допомогу під час відключення електричної мережі та інших ситуацій", – каже Володимир Нестеров.Електроенергію під час аварійних та планових відключень сюди подаватиме генератор, в інший час буде світло від міської електромережі, – зазначив рятувальник Дмитро Лобарчук. Всередині намету встановлені обігрівачі, аби зігрітися, є можливість зарядити телефон."Тут буде тепло, буде гарячий чай і людина, якщо не буде світла в центрі міста, може зарядити телефон. Можуть люди підходити", – каже рятувальник.Такі намети на Волині стоятимуть стільки часу, скільки в них буде потреба, – додав Володимир Нестеров.

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