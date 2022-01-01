21 листопада тролейбуси курсують за іншим графіком
Сьогодні, 12:48
21 листопада вихід та рух тролейбусів у Луцьку відбуватиметься за іншим графіком.
Про це повідомляє Луцька міська рада.
Це станеться через планові та позапланові вимкнення електроенергії.
Рух тролейбусів №1 та №2 буде відбуватися за такими графіками:
маршрут № 1 “ЛПЗ — КРЗ”. Тролейбуси за маршрутом рухатимуться (ЛПЗ — Гнідавська — Волі — Рівненська — розворот біля готельно-ресторанного комплексу “Околиця”) та у зворотньому напрямку;
маршрут № 2 “Новий ринок — Карбишева”. Тролейбуси за маршрутом рухатимуться (пр. Соборності — розворот на перехресті з кільцевим рухом вул. Конякіна-Гордіюк).
Тролейбуси маршрутів №3, 4, 4а, 5, 12 будуть рухатись без змін.
Вихід тролейбусів №15 та №15а до 17.00 буде припинено, орієнтовно після 17.00 - відновлено.
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Про це повідомляє Луцька міська рада.
Це станеться через планові та позапланові вимкнення електроенергії.
Рух тролейбусів №1 та №2 буде відбуватися за такими графіками:
маршрут № 1 “ЛПЗ — КРЗ”. Тролейбуси за маршрутом рухатимуться (ЛПЗ — Гнідавська — Волі — Рівненська — розворот біля готельно-ресторанного комплексу “Околиця”) та у зворотньому напрямку;
маршрут № 2 “Новий ринок — Карбишева”. Тролейбуси за маршрутом рухатимуться (пр. Соборності — розворот на перехресті з кільцевим рухом вул. Конякіна-Гордіюк).
Тролейбуси маршрутів №3, 4, 4а, 5, 12 будуть рухатись без змін.
Вихід тролейбусів №15 та №15а до 17.00 буде припинено, орієнтовно після 17.00 - відновлено.
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