21 листопада тролейбуси курсують за іншим графіком

21 листопада тролейбуси курсують за іншим графіком
21 листопада вихід та рух тролейбусів у Луцьку відбуватиметься за іншим графіком.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Це станеться через планові та позапланові вимкнення електроенергії.

Рух тролейбусів №1 та №2 буде відбуватися за такими графіками:

маршрут № 1 “ЛПЗ — КРЗ”. Тролейбуси за маршрутом рухатимуться (ЛПЗ — Гнідавська — Волі — Рівненська — розворот біля готельно-ресторанного комплексу “Околиця”) та у зворотньому напрямку;

маршрут № 2 “Новий ринок — Карбишева”. Тролейбуси за маршрутом рухатимуться (пр. Соборності — розворот на перехресті з кільцевим рухом вул. Конякіна-Гордіюк).

Тролейбуси маршрутів №3, 4, 4а, 5, 12 будуть рухатись без змін.

Вихід тролейбусів №15 та №15а до 17.00 буде припинено, орієнтовно після 17.00 - відновлено.

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Теги: тролейбси, Луцьк, маршрут, графіки
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